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Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018
Самара попала в ТОП-5 российских городов-организаторов ЧМ-2018 по популярности в интернете во время проведения турнира. Всего пользователи сделали более 30 миллионов запросов по Самаре, говорится в отчете ТурСтата. По данным исследователей, чаще всего искали информацию о Москве - 170 …
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19 июля 2018, 04:32
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В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля
Блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями, как ему жилось в центре Самары во время перекрытия улиц из-за мундиаля.
"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг …
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18 июля 2018, 05:36
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В свое здание вернулась Самарская областная библиотека
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18 июля 2018, 05:31
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Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА
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17 июля 2018, 04:49
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Полмиллиарда рублей в год нужно на содержание стадиона «Самара Арена»
Каждый год на содержание стадиона «Самара Арена» будет выделяться примерно 500 миллионов рублей, рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Напомним, что в грандиозном спорткомплексе прошли шесть матчей ЧМ-2018 и три тренировочных игры. После окончания Мундиаля новый стадион должен стать домашней …
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9 июля 2018, 09:05
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Рухнувший парник на стадионе «Самара-Арена» должны восстановить до конца дня
Парник на стадионе «Самара-Арена», об обрушении которого стало известно 7 февраля, восстановят до конца четверга. Соответствующие сроки озвучила компания ФГУП "Спорт-Инжиниринг" на своей странице в соцсети. Рабочие уже восстановили половину упавших конструкций.
Напомним, резонансный инцидент произошел в ночь …
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8 февраля 2018, 01:04
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Владимир Путин запустил подстанцию "Стадион" удаленно
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14 ноября 2017, 07:16
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В сети появился видеоролик о строительстве трамвайной линии до стадиона “Самара Арена”
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21 августа 2017, 11:37