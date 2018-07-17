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Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти

Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти

В Автограде завершилось расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта одной из местных больниц. Сейчас эту женщину обвиняют в подлоге и мелком взяточничестве. По версии следствия, 16 апреля этого года она получила от нескольких сотрудников одного из предприятий деньги за выдачу 

10 июля 2018, 10:23
Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары

Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары

В Самарском университете с лекцией выступил лауреат Нобелевской премии по химии и профессор Стэнфордского университета Дэвид Корнберг. Сделанное им открытие поможет людям лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания. 

 

Механизм передачи наследственной информации или транскрипции через ДНК у человека до исследований Роджера Конберга 

9 июля 2018, 11:04
Самарские трансплантологи провели первую успешную операцию по пересадке печени

Самарские трансплантологи провели первую успешную операцию по пересадке печени

Региональные трансплантологи вышли на новый уровень: в клиниках Самарского медуниверситета провели первую в области успешную операцию по пересадке печени, которая считается одной из самых сложных. Это стало возможным благодаря консультациям специалистов института им. Склифосовского из Москвы. 

 

Цирроз печени у Елены Михалкиной 

9 июля 2018, 05:31
Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.

Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». 

6 июля 2018, 12:27
Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре

Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре

Самарские нейрохирурги вышли на новый уровень. Они научились делать сложнейшие операции, которые позволяют пациентам с грыжей межпозвонковых дисков навсегда избежать рецидива. В больнице имени Пирогова с прошлого года начали делать уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника. Она позволяет 
2 июля 2018, 12:33
Россиянин 7 лет превращается в утконоса

Россиянин 7 лет превращается в утконоса

26-летний Евгений Болотов разрезал себе рот, уши и нос, чтобы стать похожим на свое любимое животное.
19 ноября 2014, 11:56
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