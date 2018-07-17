В нейрохирургическом отделении самарской больницы №2 имени Семашко проводят уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж. Их выполнение стало возможным с этого года.
В региональном Минздраве напоминают, что лазерная нуклеопластика – высокотехнологичная малоинвазивная методика. Под воздействием лазера и при нагревании до определенной температуры (около 100 градусов) изменяется хрящевая ткань и возникает обезболивающий эффект. Лазерный световод в межпозвоночный диск вводится через специальную иглу под контролем эндоскопического оптического прибора.
- Операция очень комфортна для пациента: выполняется под местной анестезией, продолжительность ее составляет не более 1 часа, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы им. Н.А. Семашко, врач-нейрохирург высшей категории Сергей Китаев. - А самое главное, что купирование боли происходит уже на операционном столе.
Пациент, перенесший операцию, встает и начинает ходить уже на следующий день, а реабилитация в целом занимает всего месяц. Сейчас в отделении сделали четыре операции, все они прошли успешно.
|
Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти
|
10 июля 2018, 10:23
|
Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары
В Самарском университете с лекцией выступил лауреат Нобелевской премии по химии и профессор Стэнфордского университета Дэвид Корнберг. Сделанное им открытие поможет людям лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания.
Механизм передачи наследственной информации или транскрипции через ДНК у человека до исследований Роджера Конберга …
|
9 июля 2018, 11:04
|
Самарские трансплантологи провели первую успешную операцию по пересадке печени
Региональные трансплантологи вышли на новый уровень: в клиниках Самарского медуниверситета провели первую в области успешную операцию по пересадке печени, которая считается одной из самых сложных. Это стало возможным благодаря консультациям специалистов института им. Склифосовского из Москвы.
Цирроз печени у Елены Михалкиной …
|
9 июля 2018, 05:31
|
Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары
В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.
Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». …
|
6 июля 2018, 12:27
|
Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре
Самарские нейрохирурги вышли на новый уровень. Они научились делать сложнейшие операции, которые позволяют пациентам с грыжей межпозвонковых дисков навсегда избежать рецидива. В больнице имени Пирогова с прошлого года начали делать уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника. Она позволяет …
|
2 июля 2018, 12:33
|
Россиянин 7 лет превращается в утконоса
|
19 ноября 2014, 11:56