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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары

Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары

В Самарском университете с лекцией выступил лауреат Нобелевской премии по химии и профессор Стэнфордского университета Дэвид Корнберг. Сделанное им открытие поможет людям лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания. 
 
Механизм передачи наследственной информации или транскрипции через ДНК у человека до исследований Роджера Конберга 
9 июля 2018, 11:04
Самарские трансплантологи провели первую успешную операцию по пересадке печени

Самарские трансплантологи провели первую успешную операцию по пересадке печени

Региональные трансплантологи вышли на новый уровень: в клиниках Самарского медуниверситета провели первую в области успешную операцию по пересадке печени, которая считается одной из самых сложных. Это стало возможным благодаря консультациям специалистов института им. Склифосовского из Москвы. 

 

Цирроз печени у Елены Михалкиной 

9 июля 2018, 05:31
Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства 
9 июля 2018, 02:08
В ДТП в Ульяновске попал горе-угонщик из Сызрани

В ДТП в Ульяновске попал горе-угонщик из Сызрани

26-летнего жителя Сызрани задержали по подозрению в угоне автомобиля в Ульяновске. Ночью в начале июня от дома по проспекту Нариманова в Ленинском районе Ульяновска неизвестный угнал автомобиль «ВАЗ-2114». Заявление о краже в полицию подал 25-летний владелец легковушки.

Вскоре пропавшую 
7 июля 2018, 08:20
Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.

Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». 

6 июля 2018, 12:27
Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.

Ребенок боялся 
6 июля 2018, 09:52
Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре

Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре

В Железнодорожный районный суд Самары направили уголовное дело в отношении двух приятелей. 32-летнего жителя нашего города и его знакомого, 35-летнего рецидивиста из Екатеринбурга, подозревают в серии квартирных краж в областной столице.

По версии следствия, с мая 2017 по апрель 
5 июля 2018, 09:42
В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

Жестокое убийство произошло в ночь на 8 июня в Самаре. В одну из больниц доставили 85-летнюю женщину. У нее диагностировали тяжелое отравление. Медики сделали все для спасения пенсионерки, но попытки не принесли результатов. Пациентка скончалась.

Как выяснилось, в гибели 
9 июня 2018, 10:06
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