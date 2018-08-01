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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

Во время чемпионата по футболу 2018 в Самаре 2700 жителей и гостей города получили медицинскую помощь. Более 90% пациентов врачи помогли на месте, в амбулаторных условиях, а остальных больных пришлось госпитализировать в соответствующие стационары. Эти цифры были озвучены в ходе 
25 июля 2018, 01:01
В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка

В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка

В Сызрани в реанимации городской больницы № 2 скончалась новорожденная девочка. Все полтора месяца ее жизни медики считали, что малышка здорова, и так и писали в официальных документах. При обследованиях и осмотрах болезнь не нашли.

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23 июля 2018, 08:22
Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом

Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом

Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским 
22 июля 2018, 10:41
Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж делают в Самаре

Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж делают в Самаре

В нейрохирургическом отделении самарской больницы №2 имени Семашко проводят уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж. Их выполнение стало возможным с этого года.

В региональном Минздраве напоминают, что лазерная нуклеопластика – высокотехнологичная малоинвазивная методика. Под воздействием лазера и при нагревании до определенной 

17 июля 2018, 01:59
Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре

Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре

Самарские нейрохирурги вышли на новый уровень. Они научились делать сложнейшие операции, которые позволяют пациентам с грыжей межпозвонковых дисков навсегда избежать рецидива. В больнице имени Пирогова с прошлого года начали делать уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника. Она позволяет 
2 июля 2018, 12:33
Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.

Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако 

29 июня 2018, 05:46
Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. 
3 мая 2018, 10:12
Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга засудил одну из больниц на 200 тысяч рублей. Причиной все стала во время операции по удалению селезенки, которая прошла в 2014 году. Вскоре после нее у пациента начались начались проблемы с пищеварением.  В июне 2016 года гастроскопия показала, 

24 апреля 2018, 06:41
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