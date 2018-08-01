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2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики
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25 июля 2018, 01:01
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В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка
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23 июля 2018, 08:22
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Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом
Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским …
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22 июля 2018, 10:41
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Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж делают в Самаре
В нейрохирургическом отделении самарской больницы №2 имени Семашко проводят уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж. Их выполнение стало возможным с этого года.
В региональном Минздраве напоминают, что лазерная нуклеопластика – высокотехнологичная малоинвазивная методика. Под воздействием лазера и при нагревании до определенной …
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17 июля 2018, 01:59
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Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре
Самарские нейрохирурги вышли на новый уровень. Они научились делать сложнейшие операции, которые позволяют пациентам с грыжей межпозвонковых дисков навсегда избежать рецидива. В больнице имени Пирогова с прошлого года начали делать уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника. Она позволяет …
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2 июля 2018, 12:33
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Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре
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29 июня 2018, 05:46
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Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками
Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. …
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3 мая 2018, 10:12
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Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей
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24 апреля 2018, 06:41