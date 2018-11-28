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Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей
Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. …
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28 ноября 2018, 11:04
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В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин
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28 ноября 2018, 10:51
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В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской
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28 ноября 2018, 10:23
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Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей
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28 ноября 2018, 09:42
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В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»
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28 ноября 2018, 09:26
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В лидеры не попала: Самарская область стала 24-й в рейтинге трезвости
Самарская область заняла 24-е место в рейтинге трезвости российских регионов. Результаты исследования опубликовал портал федерального проекта «Трезвая Россия». При ранжировании субъектов использовались шесть базовых критериев: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм; число …
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27 ноября 2018, 12:25
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В Самарской области вирусными гепатитами болеют 27 тысяч человек
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27 ноября 2018, 11:47
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В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан
В Самаре с двухдневным визитом находится депутат Государственной думы, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В понедельник он встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан. Во вторник планируется его участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Самарским …
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27 ноября 2018, 08:16
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На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора
На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в …
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23 ноября 2018, 09:48
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Областные власти прокомментировали ситуацию в школе № 81
Минздрав и Минобрнауки Самарской области прокомментировало ситуацию в школе № 81. Напомним, что образовательное учреждение было закрыто на карантин.
- Образовательный процесс осуществляется в дистанционной форме. Педколлектив владеет такими технологиями. Всем остальным школам в Самарской области поручено усилить контроль …
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19 ноября 2018, 09:12
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В Самаре сокращается число курильщиков
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15 ноября 2018, 09:32
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Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области
Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, …
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6 сентября 2018, 09:47
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В Самарской области подвели итоги стратегических сессий
В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по …
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5 сентября 2018, 06:36