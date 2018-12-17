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Материалы по теме:

«Ашан» пытается в суде «развестись» с ТЦ «Московский»

«Ашан» пытается в суде «развестись» с ТЦ «Московский»

«Ашан» попытается в судебном порядке расторгнуть договор с оператором торгового центра «Московский» на Московском шоссе в Самаре. Соответствующий иск поступил на рассмотрение арбитражного суда Московской области.

Как уже сообщала «Терра», французский ритейлер еще в начале этого года решил съехать 
17 декабря 2018, 09:28
В блогах: ко дню памяти погибших журналистов

В блогах: ко дню памяти погибших журналистов

Блогер samdum напомнил, что в прошедшую субботу отмечался день памяти погибших журналистов. "К Самарской области, к сожалению, эта дата имеет прямое отношение. В 90-е Тольятти был на первом месте в мире по числу убитых журналистов на душу населения. Ребята 
17 декабря 2018, 06:27
В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня 
17 декабря 2018, 06:17
В блогах: Самарский зоопарк хочет

В блогах: Самарский зоопарк хочет "попасть" в парк им. 60-летия Советской власти

Сотрудники Самарского зоопарка через соцсеть "ВКонтакте" обратились к жителям города, чтобы они проголосовали за строительство нового учреждения для содержания животных на территории парка им. 60-летия Советской власти! "Это будет современный комплекс, с зоной аттракционов, детскими площадками и динопарком! Деревья 
17 декабря 2018, 06:08
Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ

Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ

Во вторник продолжил свой рабочий визит в Самару депутат Государственной думы и первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В медицинском университете он провел выездное заседание комиссии Госдумы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Главной темой стало взаимодействие этой отрасли и научно-образовательных 
28 ноября 2018, 08:10
В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан

В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан

В Самаре с двухдневным визитом находится депутат Государственной думы, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В понедельник он встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан. Во вторник планируется его участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Самарским 
27 ноября 2018, 08:16
На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в 
23 ноября 2018, 09:48
Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
6 сентября 2018, 09:47
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