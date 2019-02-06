|
Владимир Гутенев награжден орденом Александра Невского
Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев указом президента России Владимира Путина награжден орденом Александра Невского. Владимир Гутенев также является депутатом Государственной думы от Самарской области, в парламенте возглавляет комиссию по оборонно-промышленному комплексу. Доктор технических наук, профессор, лауреат государственной и …
|
17 декабря 2018, 09:41
|
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дали заключительный концерт уходящего года
|
17 декабря 2018, 06:42
|
Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске
|
14 декабря 2018, 05:57
|
Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти
|
13 декабря 2018, 06:54
|
Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ
Во вторник продолжил свой рабочий визит в Самару депутат Государственной думы и первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В медицинском университете он провел выездное заседание комиссии Госдумы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Главной темой стало взаимодействие этой отрасли и научно-образовательных …
|
28 ноября 2018, 08:10
|
В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан
В Самаре с двухдневным визитом находится депутат Государственной думы, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В понедельник он встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан. Во вторник планируется его участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Самарским …
|
27 ноября 2018, 08:16
|
На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора
На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в …
|
23 ноября 2018, 09:48
|
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти
|
8 ноября 2018, 11:32
|
В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии
В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова.
Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить …
|
27 ноября 2017, 06:15
|
Владимир Аветисян представил губернатору перспективный проект «Ростеха» и «Роснано»
Уже весной текущего года может быть подписано соглашение с одним из крупных международных инвесторов по освоению территории бывшего завода имени Масленникова. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным рассказал заместитель председателя правления управляющей компании «Роснано», председатель правления …
|
25 января 2017, 05:48
|
Битву молодых ученых Science Slam в Самаре выиграла девушка из Коми
Первый всероссийский Science Slam («Сайнс Слэм») прошел в Самаре. Пять лучших молодых ученых из Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Екатеринбурга, Томска и Самары сошлись в научной битве, чтобы определить сильнейшего. Они представили публике свои работы в области химии, биологии, психологии, программирования, мифологии и …
|
30 сентября 2015, 02:12
|
Портфельная компания «Роснано» будет выпускать вакцину от 5 инфекций
«Нанолек» (портфельная компания «Роснано») будет выпускать в Россию вакцину для профилактики опасных детских заболеваний. Технологию по производству препарата предоставит мировой лидер по разработке вакцин - французская компания Sanofi Pasteur. Стороны подписали соответствующий меморандум в ходе Петербургского международного экономического форума.
|
19 июня 2015, 05:07
Мы Вам перезвоним!