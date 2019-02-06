Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске В эту пятницу Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дают большой юбилейный концерт в Тольятти. А накануне они выступили в Новокуйбышевске. Программа «Антология блюза» посвящена 10-летию группы. Но особенным концерт стал ещё и потому, что все, кто оказались в зале …