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Материалы по теме:

Владимир Гутенев награжден орденом Александра Невского

Владимир Гутенев награжден орденом Александра Невского

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев указом президента России Владимира Путина награжден орденом Александра Невского. Владимир Гутенев также является депутатом Государственной думы от Самарской области, в парламенте возглавляет комиссию по оборонно-промышленному комплексу. Доктор технических наук, профессор, лауреат государственной и 
17 декабря 2018, 09:41
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дали заключительный концерт уходящего года

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дали заключительный концерт уходящего года

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дали заключительный концерт уходящего года. Выступление, приуроченное к 10-летию коллектива, прошло на сцене ДКиТ Тольятти. С чем к своему юбилею подошли музыканты и что ждет поклонников D’Black Blues Orchestra в 2019-м, расскажем далее.
17 декабря 2018, 06:42
Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске

В эту пятницу Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дают большой юбилейный концерт в Тольятти. А накануне они выступили в Новокуйбышевске. Программа «Антология блюза» посвящена 10-летию группы. Но особенным концерт стал ещё и потому, что все, кто оказались в зале 
14 декабря 2018, 05:57
Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти

Уже завтра, 14 декабря, группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром Аветисяном даст концерт в тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.

DʼBlack Blues Orchestra представит в Тольятти программу "The Anthology of Blues". Премьера программы прошла в июне 2017-го на главной 

13 декабря 2018, 06:54
Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ

Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ

Во вторник продолжил свой рабочий визит в Самару депутат Государственной думы и первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В медицинском университете он провел выездное заседание комиссии Госдумы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Главной темой стало взаимодействие этой отрасли и научно-образовательных 
28 ноября 2018, 08:10
В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан

В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан

В Самаре с двухдневным визитом находится депутат Государственной думы, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В понедельник он встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан. Во вторник планируется его участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Самарским 
27 ноября 2018, 08:16
На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в 
23 ноября 2018, 09:48
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти

В 2018 году группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром Аветисяном празднует свое десятилетие. В честь юбилея коллектив даст два концерта (6+). 13 декабря музыканты выступят в новокуйбышевском Дворце культуры, а 14 декабря - в тольяттинском Дворце культуры, искусств 
8 ноября 2018, 11:32
В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии

В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии

В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова. 

Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить 

27 ноября 2017, 06:15
Владимир Аветисян представил губернатору перспективный проект «Ростеха» и «Роснано»

Владимир Аветисян представил губернатору перспективный проект «Ростеха» и «Роснано»

Уже весной текущего года может быть подписано соглашение с одним из крупных международных инвесторов по освоению территории бывшего завода имени Масленникова. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным рассказал заместитель председателя правления управляющей компании «Роснано», председатель правления 

25 января 2017, 05:48
Битву молодых ученых Science Slam в Самаре выиграла девушка из Коми

Битву молодых ученых Science Slam в Самаре выиграла девушка из Коми

Первый всероссийский Science Slam («Сайнс Слэм») прошел в Самаре. Пять лучших молодых ученых из Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Екатеринбурга, Томска и Самары сошлись в научной битве, чтобы определить сильнейшего. Они представили публике свои работы в области химии, биологии, психологии, программирования, мифологии и 
30 сентября 2015, 02:12
Портфельная компания «Роснано» будет выпускать вакцину от 5 инфекций

Портфельная компания «Роснано» будет выпускать вакцину от 5 инфекций

«Нанолек» (портфельная компания «Роснано») будет выпускать в Россию вакцину для профилактики опасных детских заболеваний. Технологию по производству препарата предоставит мировой лидер по разработке вакцин - французская компания Sanofi Pasteur. Стороны подписали соответствующий меморандум в ходе Петербургского международного экономического форума.
19 июня 2015, 05:07
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