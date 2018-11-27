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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
В Самарской области вирусными гепатитами болеют 27 тысяч человек

В Самарской области вирусными гепатитами болеют 27 тысяч человек

В Самарской области не снижается количество больных вирусными гепатитами. Сегодня пациентов с такими диагнозами в регионе — 27 тысяч человек. Это один из самых худших показателей в Приволжском федеральном округе и в целом по России. При этом самарские медики уточняют, 
27 ноября 2018, 11:47
Областные власти прокомментировали ситуацию в школе № 81

Областные власти прокомментировали ситуацию в школе № 81

Минздрав и Минобрнауки Самарской области  прокомментировало ситуацию в школе № 81. Напомним, что образовательное учреждение было закрыто на карантин.

- Образовательный процесс осуществляется в дистанционной форме. Педколлектив владеет такими технологиями. Всем остальным школам в Самарской области поручено усилить контроль 
19 ноября 2018, 09:12
В Самаре сокращается число курильщиков

В Самаре сокращается число курильщиков

Каждый третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель - еще раз напомнить людям о вреде никотиновой зависимости и сподвигнуть тех, кто ей подвержен, отказаться от этого пагубного пристрастия. 
 
Количество курильщиков в Самарской области в последние годы неуклонно 
15 ноября 2018, 09:32
В Самаре пытаются обанкротить

В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"

В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития 
13 ноября 2018, 09:47
Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.

«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды 

22 марта 2018, 07:00
В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре в пятницу, 15 декабря, водителей начнут массово проверять на трезвость. Рейд начнется сегодня в 22:00 и завершится в 2 часа ночи 16 декабря. «Контроль трезвости» проведут в Железнодорожном и Октябрьском районе на Московском шоссе, улицах Гагарина и Тухачевского.

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15 декабря 2017, 05:42
Самарская область заняла 26 место в рейтинге трезвости

Самарская область заняла 26 место в рейтинге трезвости

В России составлен рейтинг трезвости субъектов федерации. Самарцы по-прежнему входят в топ-30 самых «трезвых». Однако по сравнению с прошлым годом 63 регион опустился в таблице на две строчки: в 2016-м Самарская область занимает 26-е место из 85 субъектов Российской Федерации.

Самыми 

23 ноября 2016, 03:24
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