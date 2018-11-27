В Самарской области вирусными гепатитами болеют 27 тысяч человек … В Самарской области не снижается количество больных вирусными гепатитами. Сегодня пациентов с такими диагнозами в регионе — 27 тысяч человек. Это один из самых худших показателей в Приволжском федеральном округе и в целом по России. При этом самарские медики уточняют,