В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.
«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды БДД О ГИБДД У МВД России по Самаре.
Для проведения массовой проверки автомобилистов будет привлечено максимальное число полицейских. Старт операции намечен на 22 часа в пятницу, 23 марта.
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