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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

В Самаре арестован предполагаемый наркодилер. Это 27-летний житель Самары, ранее уже судимый за сбыт наркотиков. Полицейские задержали его в ходе проведения оперативных мероприятий. У него дома нашли пакеты с неизвестным содержимым. 
21 марта 2018, 10:58
Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары

Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары

9 марта они ушли из дома в Красноглинском районе и пропали.
13 марта 2018, 12:58
Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой

Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой

В ближайшие 10 дней все автовладельцы и пешеходы должны будут приобрести одежду со светоотражающими элементами. Это может быть: куртка, жилет или накидка - на выбор. Новые правила дорожного движения вступают в силу 18 марта. С этого дня, находиться на проезжей 
8 марта 2018, 10:25
Сын с молотком отнял 100 рублей у своей мамы в Самаре

Сын с молотком отнял 100 рублей у своей мамы в Самаре

В Самаре сын, вооружившись молотком, ограбил свою маму. Он отнял у пожилой женщины 100 рублей. Инцидент произошел в многоквартирном доме на проспекте Металлургов, где проживает потерпевшая. 47-летний мужчина пришел к своей 74-летней матери, и, угрожая молотком, отобрал у нее деньги. 

7 марта 2018, 02:59
60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского лихача заплатить долги за опасную езду. За жителем Автограда числились 6 штрафов на общую сумму в 60 тысяч рублей. Гасить их мужчина не спешил.

Приставы решили пообщаться с нарушителем. Ему вручили копии исполнительных постановлений и пояснили, что 

5 марта 2018, 11:25
Ликбез по оформлению европротокола провела ГИБДД в Самаре

Ликбез по оформлению европротокола провела ГИБДД в Самаре

Сумма страховых выплат при самостоятельном оформлении ДТП по европротоколу с 1 июня этого года будет увеличена с 50 000 до 100 тысяч рублей. Об этих изменениях на брифинге в Самаре рассказали представители ГИБДД. С вступлением в силу новых правил также 

1 марта 2018, 12:35
В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан 

30 января 2018, 11:18
«Неужели в Самаре столько неучей!»: Горожане нашли еще один указатель улицы с ошибкой

«Неужели в Самаре столько неучей!»: Горожане нашли еще один указатель улицы с ошибкой

В Самаре на пересечении улиц Партизанской и Мяги появился указатель с орфографической ошибкой. Кто-то, явно не глядя, установил там табличку с надписью «Партзанская». На оплошность невнимательных изготовителей знака обратил внимание общественник Алексей Морозов.
 
«Ладно у нас в Самаре ошибки 
27 января 2018, 03:38
В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре в пятницу, 15 декабря, водителей начнут массово проверять на трезвость. Рейд начнется сегодня в 22:00 и завершится в 2 часа ночи 16 декабря. «Контроль трезвости» проведут в Железнодорожном и Октябрьском районе на Московском шоссе, улицах Гагарина и Тухачевского.

«В 

15 декабря 2017, 05:42
Самарская область заняла 26 место в рейтинге трезвости

Самарская область заняла 26 место в рейтинге трезвости

В России составлен рейтинг трезвости субъектов федерации. Самарцы по-прежнему входят в топ-30 самых «трезвых». Однако по сравнению с прошлым годом 63 регион опустился в таблице на две строчки: в 2016-м Самарская область занимает 26-е место из 85 субъектов Российской Федерации.

Самыми 

23 ноября 2016, 03:24
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