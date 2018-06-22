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Материалы по теме:

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Иностранные болельщики в Самаре, что называется, гуляют на всю катушку. Вчера наш город собрал фанатов из Австралии. Гости с «зеленого континента» вели себя вполне мирно, но иногда удивляли прохожих нестандартными выходками. Одна из них попала в объектив видеокамеры.

Австралийский 
22 июня 2018, 03:46
Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

В Самаре в пятницу, 22 июня, на Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта и кареты скорой помощи. Утром три машины столкнулись «паровозиком» возле станции метро «Московская». В результате скорая помощь оказалась зажата между маршруткой и микроавтобусом Fiat. 
22 июня 2018, 02:57
Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
22 июня 2018, 01:28
Более 1000 самарцев пришли к горельефу

Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"

В Самаре в пятницу, 22 июня, в День памяти и скорби, на площадь Славы почтить память павших в Великой Отечественной войне пришли более тысячи самарцев. Цветы к Вечному огню у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" возложили ветераны, юные патриоты, представители общественных организаций, 
22 июня 2018, 01:10
Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

В Самару приедут министры спорта России и Уругвая. Об этом сообщается на сайте российского федерального профильного ведомства. В день матча ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая в Самаре пресс-конференцию в местном пресс-центре проведут министр спорта РФ Павел Колобков, глава Минспорта 

22 июня 2018, 12:24
Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»

Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»

В Самаре в день матча сборных Дании и Австралии в четверг, 21 июня, был зарегистрирован миллионный болельщик ЧМ-2018. Напомним, игра завершилась ничьей – 1:1. Этот поединок стал вторым для столицы нашего региона после воскресной игры Сербии и Коста-Рики. Всего за 

22 июня 2018, 11:29
Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок

Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок

В Самаре президент FIFA Джанни Инфантино получил памятный значок. В четверг, 21 июня, он присутствовал на матче ЧМ-2018 между сборными Дании и 
22 июня 2018, 10:18
Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре

Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре

В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.

Подробности:

Названа причина эвакуации из 
21 июня 2018, 05:53
Фото в блогах: «Ядовитое облако»

Фото в блогах: «Ядовитое облако»

Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения 

21 июня 2018, 07:00
Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре

Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре

4-этажное здание на 300 человек возведут в Управленческом.
21 июня 2018, 03:31
Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре

Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре

В Самаре в ночь на 21 июня в Канатном переулке легковой автомобиль врезался в жилой дом. Фото с места ДТП появилось в соцсети. По словам очевидцев, машиной «Лада Гранта» управляла женщина. Автоледи не справилась с управлением и в результате столкновения 
21 июня 2018, 10:19
Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет.  Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 

17 мая 2018, 12:38
В Самаре полицейские разыскали мать найденного на улице малыша

В Самаре полицейские разыскали мать найденного на улице малыша

В Самаре полицейские разыскали мать ребенка, найденного на улице в Куйбышевском районе города. Во вторник, 8 мая, инспектору по делам несовершеннолетних позвонил директор местной школы. Женщина рассказала, что родители школьников привели незнакомого малыша – он гулял около учебного заведения один, 

10 мая 2018, 05:25
Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

В Самаре полицейские раскрыли кражу автомобиля. Похищенную иномарку за 2,5 миллиона рублей нашли в одном из дворов Самары. Задержан подозреваемый в хищении – 25-летний житель Самары. По версии силовиков, он украл 
4 апреля 2018, 07:16
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