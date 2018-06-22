Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все» Иностранные болельщики в Самаре, что называется, гуляют на всю катушку. Вчера наш город собрал фанатов из Австралии. Гости с «зеленого континента» вели себя вполне мирно, но иногда удивляли прохожих нестандартными выходками. Одна из них попала в объектив видеокамеры.



Австралийский …