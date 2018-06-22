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Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»
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22 июня 2018, 03:46
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Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре
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22 июня 2018, 02:57
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Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре
В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
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22 июня 2018, 01:28
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Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"
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22 июня 2018, 01:10
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Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару
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22 июня 2018, 12:24
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Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»
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22 июня 2018, 11:29
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Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок
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22 июня 2018, 10:18
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Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре
В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.
Подробности:
Названа причина эвакуации из …
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21 июня 2018, 05:53
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Фото в блогах: «Ядовитое облако»
Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения …
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21 июня 2018, 07:00
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Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре
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21 июня 2018, 03:31
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Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре
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21 июня 2018, 10:19
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Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска
В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет. Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 …
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17 мая 2018, 12:38
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В Самаре полицейские разыскали мать найденного на улице малыша
В Самаре полицейские разыскали мать ребенка, найденного на улице в Куйбышевском районе города. Во вторник, 8 мая, инспектору по делам несовершеннолетних позвонил директор местной школы. Женщина рассказала, что родители школьников привели незнакомого малыша – он гулял около учебного заведения один, …
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10 мая 2018, 05:25
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Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары
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4 апреля 2018, 07:16