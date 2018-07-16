Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой Стали известны подробности ужасной аварии на Обводной дороге Самары: водители обоих большегрузов скончались на месте происшествия. Напомним, 15 июля на трассе столкнулись два грузовика. После удара машины тут же загорелись, а шоферы не смогли выбраться из кабин и погибли.

…