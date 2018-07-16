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Цифры. Эфир передачи от 16 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре

Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре

В понедельник, 16 июля, в областной столице произошла авария в районе торгово-развлекательного комплекса «Аврора». Примерно в 19:35 на выезде с кольца трамваев один из них столкнулся с маршрутным автобусом.

Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано Самара», «от удара 
16 июля 2018, 10:06
Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.

Напомним, что перед 
16 июля 2018, 04:23
«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

В понедельник утром, 16 июля, на перекрестке улиц Мира и Карбышева в Тольятти произошла серьезная дорожная авария. Около торгового центра «Апельсин» столкнулись Nissan Juke и «Нива», вазовский внедорожник опрокинулся на крышу на проезжей части. После ДТП было затруднено движение транспорта. 
16 июля 2018, 11:12
Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой

Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой

В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали 
16 июля 2018, 10:35
Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Стали известны подробности ужасной аварии на Обводной дороге Самары: водители обоих большегрузов скончались на месте происшествия. Напомним, 15 июля на трассе столкнулись два грузовика. После удара машины тут же загорелись, а шоферы не смогли выбраться из кабин и погибли.
16 июля 2018, 08:40
Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».

По предварительной информации, 
3 июля 2018, 10:37
Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

В Самаре автомобиль «Приора» залетел под трамвай. Фото с места происшествия появилось в соцсетях. ДТП произошло рядом с ТЦ «Вива Лэнд», у перекрестка улиц Победы и Каховской. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

«ДТП на ул. Победы/Каховская. На трамвайной 
27 июня 2018, 03:34
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