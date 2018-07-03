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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

61,8 миллиона рублей заплатят победителю конкурса. 
3 июля 2018, 09:25
Индексацию тарифов «Платона» отложили

Индексацию тарифов «Платона» отложили

Российское правительство отложило на год индексацию тарифов в системе «Платон». Повышение платы для фур перенесено на 1 июля следующего года. Стоимость одного километра пути по федеральным дорогам останется прежней: 1 рубль 90 копеек. Однако с 8 июля этого года вступает 

2 июля 2018, 08:03
«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе

«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе

Вчера, 30 июня, в Самаре во дворе дома № 138 по улице Победы произошла серьезная авария. Там столкнулись «пятнадцатая» и «Лада Приора». По словам очевидцев, водитель «Приоры» не справился с управлением, машину занесло, после чего она влетела в «пятнадцатую» и 
1 июля 2018, 01:00
Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта 

29 июня 2018, 04:36
Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.

Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист 

29 июня 2018, 01:16
Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое 
29 июня 2018, 12:09
Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре

Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удар был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая 
29 июня 2018, 11:52
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются 

28 июня 2018, 01:47
Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

В Самаре автомобиль «Приора» залетел под трамвай. Фото с места происшествия появилось в соцсетях. ДТП произошло рядом с ТЦ «Вива Лэнд», у перекрестка улиц Победы и Каховской. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

«ДТП на ул. Победы/Каховская. На трамвайной 
27 июня 2018, 03:34
Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

В Самаре на ветке до стадиона ЧМ-2018 встало движение трамваев. По сообщению очевидца, сошла с рельсов средняя тележка трехсекционного трамвая. Самарец Антон Рубин опубликовал фото в соцсети.

«Движение на новой трассе, проложенной специально к стадиону, стоит», - пишет очевидец.
25 июня 2018, 05:30
Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

В Самаре на улице Ставропольской произошло ДТП с участием общественного транспорта: трамвай протаранил «Газель», по предварительным данным, выехавшую на рельсы. Фото с места аварии появилось в соцсети. По словам очевидцев, на трамвае указан маршрут №13. «Газель» - грузовая. Столкновение произошло 

7 июня 2018, 04:00
В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник

В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник

В ночь пятницы на субботу, с 11 на 12 мая, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Около площади Урицкого трамвай 23-го маршрута протаранил иномарку. Об этом сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
 
По словам очевидцев, авария произошла в 
12 мая 2018, 01:53
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