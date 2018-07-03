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Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой
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3 июля 2018, 09:25
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Индексацию тарифов «Платона» отложили
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2 июля 2018, 08:03
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«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе
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1 июля 2018, 01:00
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Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта …
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29 июня 2018, 04:36
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Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.
Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист …
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29 июня 2018, 01:16
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Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП
В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое …
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29 июня 2018, 12:09
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Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удар был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая …
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29 июня 2018, 11:52
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Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре
В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются …
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28 июня 2018, 01:47
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Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре
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27 июня 2018, 03:34
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Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»
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25 июня 2018, 05:30
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Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре
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7 июня 2018, 04:00
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В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник
В ночь пятницы на субботу, с 11 на 12 мая, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Около площади Урицкого трамвай 23-го маршрута протаранил иномарку. Об этом сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария произошла в …
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12 мая 2018, 01:53