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Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти
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20 июля 2018, 07:46
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Семья из Самарской области возвращалась из Крыма и попала в ДТП: погиб ребенок
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20 июля 2018, 03:03
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Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
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20 июля 2018, 10:58
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На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал
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20 июля 2018, 10:55
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Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта …
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29 июня 2018, 04:36
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В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки
Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что …
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21 апреля 2018, 05:48
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Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре
В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.
«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться …
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9 апреля 2018, 09:53
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ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 11:10