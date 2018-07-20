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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти

Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти

В пятницу, 20  июля,  серьезная авария произошла в  Тольятти на улице Жилина в районе больницы имени Баныкина.
 
Серый Datsun врезался в стоящий грузовик, передняя часть иномарки полностью деформирована, выбиты стекла и смяты бампер и крыша. 

- Я слышал только удар, - 
20 июля 2018, 07:46
Семья из Самарской области возвращалась из Крыма и попала в ДТП: погиб ребенок

Семья из Самарской области возвращалась из Крыма и попала в ДТП: погиб ребенок

В четверг, 19 июля, семья из Самарской области попала в страшную аварию на трассе Саратов - Курск. Два человека получили травмы, третий участник ДТП - ребенок погиб. По предварительной информации, семья ехала после отдыха в Крыму в Самару на своем 
20 июля 2018, 03:03
Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

20 июля 2018, 10:58
На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

В четверг вечером, 19 июля, произошла крупная авария на 9 Просеке в областной столице. По предварительной информации, водитель "Тойота Прадо" при повороте на пропустил "Инфинити", который ехал на большой скорости. Машины столкнулись, а затем в ДТП "вписались" еще две легковушки. 
20 июля 2018, 10:55
Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта 

29 июня 2018, 04:36
В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что 

21 апреля 2018, 05:48
Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре

Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре

В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.

«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться 
9 апреля 2018, 09:53
ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре ликвидируют последствия коммунальной аварии на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
5 апреля 2018, 11:10
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