В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе



«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так … Блогер Ольга Потапова поведала , что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так