10
23
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888  8888888888  88888888888           d8b  8888888888  8888888888P 
   888    888             888               Y8P  888               d88P  
   888    888             888                    888              d88P   
   888    8888888         888      888d888  888  8888888         d88P    
   888    888             888      888P"    888  888            d88P     
   888    888             888      888      888  888           d88P      
   888    888             888      888      888  888          d88P       
 8888888  888             888      888      888  8888888888  d8888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.

Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок 
9 апреля 2018, 07:43
Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

В Самаре определены участки дорог, которые будут перекрывать в связи с массовыми мероприятиями в апреле и мае. Мэрия Самары опубликовала список. Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий на Пасху 8 апреля, в День Победы 9 мая, а также 15 апреля, 

6 апреля 2018, 05:34
ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре ликвидируют последствия коммунальной аварии на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
5 апреля 2018, 11:10
Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре

Стали известны подробности вчерашнего происшествия на улице Ново-Садовой. Видео с места происшествия, снятое в районе ТЦ «Апельсин» у перекрестка с ул. XXII Партъезда, появилось в Сети. В среду, 4 апреля, в районе «Современника» произошел потоп – водой залило трамвайные пути 
5 апреля 2018, 09:58
В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой

В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой

В Самаре на улице Ново-Садовой в среду, 4 апреля, случился потоп. Очевидцы публикуют фото в социальных сетях. Судя по комментариям, инцидент произошел 
4 апреля 2018, 06:02
Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы 

4 апреля 2018, 05:02
Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

В Самаре устанавливаются подробности инцидента в элитной высотке на улице Ново-Садовой. Сообщение о «взрыве» в доме №106 «о» появилось во вторник, 3 апреля. Вечером местных жителей напугал хлопок и дым, поваливший из окна многоэтажки. Ранее сообщалось, что к месту ЧП 
4 апреля 2018, 10:40
Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

В самое ближайшее время в Тольятти начнется карточный ремонт дорог. Таким методом будут приводиться в порядок наиболее разрушенные участки, которые не попали под плановый ремонт 2018 года. Всего картами планируется отремонтировать 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Из них 12,2 

4 апреля 2018, 10:08
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.

«На ремонт 
3 апреля 2018, 12:29
Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на 
2 апреля 2018, 03:43
В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.

«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так 
15 марта 2018, 08:00
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх