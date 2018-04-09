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Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани
Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.
Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок …
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9 апреля 2018, 07:43
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Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта
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6 апреля 2018, 05:34
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ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 11:10
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Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 09:58
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В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 06:02
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Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей
Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы …
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4 апреля 2018, 05:02
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Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 10:40
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Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти
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4 апреля 2018, 10:08
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Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина
Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.
«На ремонт …
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3 апреля 2018, 12:29
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Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре
В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на …
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2 апреля 2018, 03:43
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В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе
Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.
«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так …
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15 марта 2018, 08:00
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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48