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7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре
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8 апреля 2018, 10:55
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К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках
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6 апреля 2018, 04:04
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Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре
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6 апреля 2018, 02:11
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К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей
Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
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6 апреля 2018, 12:59