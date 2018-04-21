Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что корректировка проекта станции, которая будет располагаться на улице Ярмарочной в районе Самарской площади, закончится в этом году, строительство начнется в следующем. По информации «ВТС Метро», участки улицы Ново-Садовой до Самарской площади будут закрываться по очереди, чтобы минимизировать помехи для движения транспорта. На сегодня почти половина расстояния до будущей станции - вплоть до Полевой - уже пройдена в рамках устройства камеры съезда на «Алабинской», тоннели практически готовы.
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