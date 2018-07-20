|
В час пик на Ново-Садовой в Самаре столкнулись пять машин
В пятницу, 20 июля, на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко в Октябрьском районе Самары произошло столкновение пяти автомобилей. Это случилось неподалеку от станции метро «Алабинская». По предварительным данным, обошлось без жертв, пишут в паблике «ДТП 163 Самара».
Судя …
|
20 июля 2018, 07:28
|
Семья из Самарской области возвращалась из Крыма и попала в ДТП: погиб ребенок
|
20 июля 2018, 03:03
|
Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
|
20 июля 2018, 10:58
|
На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал
|
20 июля 2018, 10:55
|
Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик в Чапаевске
|
26 февраля 2018, 02:09
|
Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре
Вечером 20 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. Около 22:30 на Заводском шоссе грузовик «Сканиа» лоб в лоб врезался в трамвай. Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель фуры не справился с управлением и машину занесло. Перед …
|
21 февраля 2018, 08:36
|
Фура с вещами из Казахстана сгорела в Сызрани
|
20 февраля 2018, 09:01
|
В Самарской области в массовом ДТП с грузовиком погибли 3 человека
|
26 декабря 2017, 02:46