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Материалы по теме:

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено», сообщили очевидцы в соцсети. Фото с места происшествия появилось в паблике «ДТП Самара». По сообщению автора, авария произошла на перекрестке улиц Пензенской и Дачной прямо на трамвайной линии. Передняя 
20 декабря 2017, 03:46
Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП

Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП

Массовое ДТП произошло в пятницу, 24 ноября, в Тольятти на улице Ларина. По словам очевидцев, в результате аварии «разворотило» две легковушки Infiniti и Granta. В социальной сети появилось фото с места аварии.

«Сильное ДТП у проходной СК на Ларина. 
24 ноября 2017, 04:17
Под Самарой «Приора» разбилась об стелу, есть жертвы

Под Самарой «Приора» разбилась об стелу, есть жертвы

В четверг, 2 ноября, рано утром на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло смертельное ДТП. Около восьми часов утра в стелу Клявлинского района на 1160 километре федеральной трассы врезался автомобиль «Лада Приора». Есть жертвы. Водитель и пассажир погибли на 

2 ноября 2017, 01:02
Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин

Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин

Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».

Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:

- Сегодня примерно в 

10 августа 2017, 05:23
В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги

В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги

В понедельник, 24 июля, в Самаре перевернулся грузовик, сообщили очевидцы в социальной сети. ДТП произошло на пересечении улиц Солнечной и Шверника. Машина была загружена песком.

«Водитель в порядке. На дорогу солярка только с баков вытекла», - рассказал очевидец. Он 
24 июля 2017, 11:30
В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик

В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик

Эта авария случилась сегодня днем в Самаре. О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта рассказали очевидцы в социальных сетях.
На пересечении Галактионовской и Маяковского трамвай практически вмял иномарку в грузовик. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал,  а 

15 мая 2017, 04:45
В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

Вчера, 7 мая, около 17:00 в районе Кирпичного завода в Сызрани случилось ДТП. На крутом повороте «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев.
 
По предварительным данным, водитель микрогрузовика выехал из-под железнодорожного моста и пытался уйти 

8 мая 2017, 09:54
Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

В пятницу, 5 мая, в Самарской области произошло крупное ДТП на 965 километре федеральной трассы М-5. Это в районе Жигулевска. По версии полицейских, у фуры отказал тормоз, в результате произошла серия столкновений. Всего в аварию попали семь машин. По предварительной 
5 мая 2017, 02:50
Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

В Сети появилось видео с места массовой аварии на трассе М-5 в Жигулевске. Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 апреля на 967 километре федеральной дороги столкнулись 14 машин, в том числе пассажирский автобус. Пострадали восемь человек.

Информация по теме:
3 мая 2017, 11:00
На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие

На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие

В минувшие выходные в регионе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли, 20 получили ранения. Три самые крупные аварии случились на трассе М-5 «Урал».

5 марта на территории Исаклинского района водитель ВАЗ-2107 ехал из Самары в сторону Челябинска. По предварительной версии, 

6 марта 2017, 01:29
В ночном пожаре в центре Самары погибли мужчина и женщина

В ночном пожаре в центре Самары погибли мужчина и женщина

В ночь на 11 ноября в центре Самары загорелся частный дом площадью 60 квадратных метров, расположенный в Самарском районе на улице Максима Горького. Информация о происшествии поступила в 1:29, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.  

К 
11 ноября 2016, 09:59
Три человека погибли и 4 пострадали в крупном ДТП в Самарской области

Три человека погибли и 4 пострадали в крупном ДТП в Самарской области

В понедельник, 31 октября, в Большеглушицком районе Самарской области произошла автомобильная авария: на 111 километре дороги Самара – Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан столкнулись два автомобиля Lada Priora. Есть погибшие, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. 
31 октября 2016, 04:17
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