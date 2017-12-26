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В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»
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20 декабря 2017, 03:46
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Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП
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24 ноября 2017, 04:17
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Под Самарой «Приора» разбилась об стелу, есть жертвы
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2 ноября 2017, 01:02
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Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин
Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».
Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:
- Сегодня примерно в …
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10 августа 2017, 05:23
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В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги
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24 июля 2017, 11:30
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В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик
Эта авария случилась сегодня днем в Самаре. О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта рассказали очевидцы в социальных сетях.
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15 мая 2017, 04:45
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В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях
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8 мая 2017, 09:54
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Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин
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5 мая 2017, 02:50
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Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек
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3 мая 2017, 11:00
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На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие
В минувшие выходные в регионе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли, 20 получили ранения. Три самые крупные аварии случились на трассе М-5 «Урал».
5 марта на территории Исаклинского района водитель ВАЗ-2107 ехал из Самары в сторону Челябинска. По предварительной версии, …
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6 марта 2017, 01:29
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В ночном пожаре в центре Самары погибли мужчина и женщина
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11 ноября 2016, 09:59
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Три человека погибли и 4 пострадали в крупном ДТП в Самарской области
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31 октября 2016, 04:17