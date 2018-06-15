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Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
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15 июня 2018, 03:55
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Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике
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15 июня 2018, 09:51
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Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре
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14 июня 2018, 09:42
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Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре
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13 июня 2018, 12:11
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В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями
В ночь со вторника на среду, с 12 на 13 июня, в Самаре произошло крупное ДТП. В поселке Волгарь столкнулись сразу 7 автомобилей. Об этом передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев.
«Ночью девушка за рулем устроила автокегельбан …
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13 июня 2018, 09:51
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Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью
Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
В …
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11 июня 2018, 03:07
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Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре
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7 июня 2018, 04:00
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Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре
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7 июня 2018, 11:15
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Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой
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7 июня 2018, 10:05
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Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой
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28 мая 2018, 10:39
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«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре
В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места …
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24 мая 2018, 09:49
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Грузовая «Газель» сгорела на улице Тухачевского в Самаре
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14 мая 2018, 09:30
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19 апреля 2018, 01:01
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В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области
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28 марта 2018, 05:18
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«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе
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26 марта 2018, 03:55
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«Это не деньги!»: В Сызрани водители маршруток отказываются брать «медяки»
В Сызрани пассажиры ряда маршрутов пожаловались на странную реакцию некоторых водителей, которые, получая деньги за проезд, выбирают среди монет «медяки» и бросают их обратно в салон. Речь идет о 10-и и 50-копеечных монетах.
Как пишет «КТВ-Луч», на днях, …
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17 февраля 2018, 06:10