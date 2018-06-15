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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

В Самарской области в районе Сызрани образовалась десятикилометровая пробка. В пятницу, 15 июня, в районе Новой Крымзы перевернулся «КамАЗ». По словам очевидцев, самосвал, ехавший со стороны Москвы к Сызрани, занесло на  участке трассы, где велись дорожные работы, задел бетонный блок 
15 июня 2018, 03:55
Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Педагог из Самарской области Анна Алтунбаева присоединилась к резонасному общероссийскому флешмобу в поддержку 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая была уволена из школы за фотосессию в купальнике. "Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя 
15 июня 2018, 09:51
Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

13 июня в Самаре произошла авария. На улице Ново-Садовой около офиса «Газпрома» столкнулись вазовская «десятка» и «Ауди». Судя по всему, ДТП случилось в тот момент, когда отечественная легковушка поворачивала налево.

От удара «десятку» сильно помяло, у нее вылетело лобовое стекло. Пассажирку 

14 июня 2018, 09:42
Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре

Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре

В Самаре в праздничных мероприятиях в День России 12 июня, по предварительным оценкам, участвовали более 150 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба главы региона. Праздник завершился парадом фейерверков на четвертой очереди набережной Волги у Ладьи, где собралось 55 тысяч человек. Свои программы 
13 июня 2018, 12:11
В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями

В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями

В ночь со вторника на среду, с 12 на 13 июня, в Самаре произошло крупное ДТП. В поселке Волгарь столкнулись сразу 7 автомобилей. Об этом передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев.
 
«Ночью девушка за рулем устроила автокегельбан 
13 июня 2018, 09:51
Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
 
В 
11 июня 2018, 03:07
Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

В Самаре на улице Ставропольской произошло ДТП с участием общественного транспорта: трамвай протаранил «Газель», по предварительным данным, выехавшую на рельсы. Фото с места аварии появилось в соцсети. По словам очевидцев, на трамвае указан маршрут №13. «Газель» - грузовая. Столкновение произошло 

7 июня 2018, 04:00
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

В Самарской области в результате ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали несколько человек. Сообщение об этом и фото с места происшествия появились в 
7 июня 2018, 10:05
Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

В Самарской области в воскресенье, 27 мая, на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. На 1037-м километре дороги в аварию попали пять машин: «Лада Калина», «Шевроле Лачетти», «Киа», «ВАЗ-2105», «Лада Гранта». Водитель на «Калине», ехавший со стороны Уфы в направлении 

28 мая 2018, 10:39
«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места 
24 мая 2018, 09:49
Грузовая «Газель» сгорела на улице Тухачевского в Самаре

Грузовая «Газель» сгорела на улице Тухачевского в Самаре

В Самаре на улице Тухачевского рядом с Храмом в честь всех Святых сгорела грузовая «Газель». ЧП произошло в воскресенье, 13 мая, в 17:38. Пожар тушили пятеро человек, была задействована одна единица техники, рассказали в МЧС. Видео с места происшествия очевидцы 
14 мая 2018, 09:30
Появилось видео пробки из-за массового ДТП на ГЭС в Жигулевске

Появилось видео пробки из-за массового ДТП на ГЭС в Жигулевске
19 апреля 2018, 01:01
В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В Самарской области 28 
28 марта 2018, 05:18
«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе

«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе

Рано утром 25 марта ДТП произошло в Волжском районе Самарской области. Примерно в 04:50 25-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Самара-Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан» со стороны Яблоневого Оврага. На 48 километре дороги он врезался в припаркованный 

26 марта 2018, 03:55
«Это не деньги!»: В Сызрани водители маршруток отказываются брать «медяки»

«Это не деньги!»: В Сызрани водители маршруток отказываются брать «медяки»

В Сызрани пассажиры ряда маршрутов пожаловались на странную реакцию некоторых водителей, которые, получая деньги за проезд, выбирают среди монет «медяки» и бросают их обратно в салон. Речь идет о 10-и и 50-копеечных монетах.

Как пишет «КТВ-Луч», на днях, 
17 февраля 2018, 06:10
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