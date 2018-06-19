Вчера, 15 июня, около 21:20 на трассе Кошки-Степная-Шентала во время обгона перевернулся автомобиль ВАЗ-2114, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

В результате один человек погиб на месте ДТП, еще один скончался по дороге в медучреждение, два человека поступили в …