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Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани
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19 июня 2018, 02:38
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Двое погибли и двое получили травмы в ДТП на трассе Кошки-Шентала
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16 июня 2018, 02:41
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Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
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15 июня 2018, 03:55
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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
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15 июня 2018, 11:25
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6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре
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1 июня 2018, 04:56
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Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой
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28 мая 2018, 10:39
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Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти
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25 мая 2018, 01:00
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«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре
В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места …
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24 мая 2018, 09:49
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В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде
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22 мая 2018, 12:40
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Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре
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18 мая 2018, 01:38
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19 апреля 2018, 01:01