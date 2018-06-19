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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Утром 19 июня в Сызрани произошло ДТП. Около 7:30 на Образцовской площадке дорогу не поделили велосипедист и учебная «Лада Гранта». Автомобиль двигался к пересечению улиц Астраханской и Циолковского и, по-видимому, заходил на разворот. В этот момент по встречной полосе ехал 
19 июня 2018, 02:38
Двое погибли и двое получили травмы в ДТП на трассе Кошки-Шентала

Двое погибли и двое получили травмы в ДТП на трассе Кошки-Шентала

Вчера, 15 июня, около 21:20 на трассе Кошки-Степная-Шентала во время обгона перевернулся автомобиль ВАЗ-2114, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

В результате один человек погиб на месте ДТП, еще один скончался по дороге в медучреждение, два человека поступили в 

16 июня 2018, 02:41
Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

В Самарской области в районе Сызрани образовалась десятикилометровая пробка. В пятницу, 15 июня, в районе Новой Крымзы перевернулся «КамАЗ». По словам очевидцев, самосвал, ехавший со стороны Москвы к Сызрани, занесло на  участке трассы, где велись дорожные работы, задел бетонный блок 
15 июня 2018, 03:55
«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

В Самаре на улице Гагарина произошло массовое ДТП. У перекрестка с улицей Мяги возле медуниверситета столкнулись три машины: «Газель», вазовская «одиннадцатая» и иномарка Renualt Duster. Фото с места аварии появилось в соцсети. У грузовой «Газели» смят капот и лопнул пластиковый 
15 июня 2018, 11:25
6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре

6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре

В Самаре в результате ДТП пострадал ребенок - автоледи на иномарке сбила 6-летнего велосипедиста. ДТП произошло в четверг, 31 мая. Примерно в 
1 июня 2018, 04:56
Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

В Самарской области в воскресенье, 27 мая, на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. На 1037-м километре дороги в аварию попали пять машин: «Лада Калина», «Шевроле Лачетти», «Киа», «ВАЗ-2105», «Лада Гранта». Водитель на «Калине», ехавший со стороны Уфы в направлении 

28 мая 2018, 10:39
Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти

Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти

В Тольятти полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок. Неустановленный водитель сбил 7-летнего мальчика в жилой зоне и уехал. Это случилось в 14:15 около 29-го дома по Приморскому бульвару. Марка машины нарушителя устанавливается. В полиции предоставили фото с 

25 мая 2018, 01:00
«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места 
24 мая 2018, 09:49
В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель автомобиля Hyundai сбил девочку 13 лет, ехавшую на велосипеде. ДТП произошло в центре города в понедельник, 21 мая, в 14:45. Иномаркой управлял 44-летний мужчина, его водительский стаж 24 года. Машина двигалась по улице Молодогвардейской со стороны Ярмарочной 

22 мая 2018, 12:40
Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре

Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре

В Самаре водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на улице Запорожской. ДТП произошло на участке между улицами Антонова-Овсеенко и Дыбенко в четверг, 17 мая, в семь часов 
18 мая 2018, 01:38
Появилось видео пробки из-за массового ДТП на ГЭС в Жигулевске

Появилось видео пробки из-за массового ДТП на ГЭС в Жигулевске
19 апреля 2018, 01:01
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