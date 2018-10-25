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Материалы по теме:

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В среду в Большеглушицком районе произошла авария, в которой пострадала 7-летняя девочка. В 07:45 60-летняя женщина ехала на «Lada-211440» по улице Советской в селе Большая Глушица. По предварительной версии полицейских, автоледи не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 7-летнюю 
25 октября 2018, 02:18
Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия

Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия

Стало известно, что взрыв газа в частном доме в областной столице будет расследовать специальная комиссия. Напомним, что в ночь на четверг, 25 октября, в 0:26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного коттеджа. Аварийная бригада закрыла кран 
25 октября 2018, 12:44
Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Силовики узнали, что житель Сызрани может выращивать наркосодержащее растение. Когда они нагрянули к нему, то действительно в подвале частного дома нашли подпольную теплицу. Посевной материал мужчина покупал по почте и возделывал растения по правилам агрономии. Он поставил светильники и постоянно 
25 октября 2018, 12:18
Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом

Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 8 по 21 октября, в Самарской области зарегистрировали 8767 случаев ОРВИ и гриппа. В Самаре заразились 4533 человека. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают, что 
25 октября 2018, 11:57
«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

24 октября в Тольятти произошла авария с участием ребенка. Около 17:00 в районе дома №125 по ул. Ларина под колесами «ГАЗели» оказался 12-летний подросток. По информации тольяттинской ГИБДД он переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии подросток получил травмы. В 

25 октября 2018, 10:25
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и 
24 октября 2018, 12:25
В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В понедельник, 22 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:20 56-летний мужчина ехал на Ford Focus по улице Енисейской в направлении Ташкентского переулка. По пути автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
23 октября 2018, 12:18
Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

В воскресенье, 7 октября, в Ставропольском районе произошла авария - легковушка «ухнула» в кювет. В 09:30 30-летний водитель, который получил права только в прошлом месяце, ехал на ВАЗ-21703 по трассе «Тольятти - Хрящевка» в направлении Хрящевки.

По предварительной версии, 
8 октября 2018, 03:23
Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе  Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился 
2 октября 2018, 04:22
Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП произошло днем в Отрадном. На одной из улиц города водитель «Лады» влетел в «УАЗ Патриот», который остановился, чтобы повернуть на автозаправку. После удара внедорожник выехал на встречную полосу и там врезался в другой «УАЗ».

В результате ДТП 
1 октября 2018, 01:58
На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

Накануне вечером, 27 сентября, в Красноярском районе области произошла автоавария. 27-летний водитель ехал на своем автомобиле ВАЗ 2110 по дороге Самара - Ульяновск в сторону Ульяновска. В какой-то момент шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в 
28 сентября 2018, 12:43
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