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В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»
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25 октября 2018, 02:18
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Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия
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25 октября 2018, 12:44
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Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале
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25 октября 2018, 12:18
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Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом
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25 октября 2018, 11:57
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«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти
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25 октября 2018, 10:25
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В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку
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24 октября 2018, 12:25
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В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
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23 октября 2018, 12:18
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Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка
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8 октября 2018, 03:23
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Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель
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2 октября 2018, 04:22
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Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном
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1 октября 2018, 01:58
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На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности
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28 сентября 2018, 12:43