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Материалы по теме:

Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Полицейские города Жигулевск ищут водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло 17 мая в 16:20. Мужчина на черном кроссовере ехал по улице Репина. В районе дома №5 под колесами машины оказался 11-летний мальчик, находившийся на парковочной площадке. После наезда автолюбитель с 

18 мая 2018, 02:04
Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

В Тольятти в четверг, 17 мая, произошло смертельное ДТП. На Поволжском шоссе около кладбища столкнулись «Калина» и «Фольксваген». От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где, по данным полицейских, находились две женщины. Это случилось в 14:30. В соцсети появилось 

17 мая 2018, 03:15
Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

В Самарской области на трассе М-5 дедушка с бабушкой, ехавшие на вазовской «шестерке», врезались в две иномарки - Lexus и Volvo. ДТП 
17 мая 2018, 02:11
Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

Очередная авария с участием ребенка произошла 16 мая в Тольятти. В 11:10 37-летний водитель на «Ладе Приоре» ехал по улице Комсомольская со стороны улицы Победы в направлении улицы Новопромышленной. В какой-то момент мужчина решил развернуться. В момент совершения маневра под 

17 мая 2018, 01:04
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в ДТП погиб лишенный прав водитель. Авария произошла в 8:50 в районе 30 километра автодороги Урал – Муханово. В полиции предоставили фото с места происшествия. Легковой автомобиль «Лада Приора», ехавший со стороны Красного 

15 мая 2018, 10:51
Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате 

15 мая 2018, 09:30
Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске уснувший за рулем водитель протаранил четыре автомобиля. ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, в 5:40. Мужчина 40 лет, с 17-летним водительским стажем, управлял иномаркой Renault. Он двигался по улице Киевской от Шоссейной к Молодежной и врезался в четыре 

14 мая 2018, 01:51
3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

В Самаре водитель автомобиля  Nissan сбил на парковке 3-летнюю девочку и оставил место аварии. ДТП произошло у набережной Волги в воскресенье, 14 мая. За рулем иномарки, по данным полиции, находился 52-летний мужчина. Машина двигалась по парковке у дома №125 по 

14 мая 2018, 12:15
Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре

Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре

В Самаре водитель «Форда» сбил во дворе 7-летнего мальчика. ДТП произошло в среду, 2 мая, в 17:25 в дворовом проезде Костромского переулка. 
3 мая 2018, 02:26
Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

В Тольятти в четверг, 26 января,  в 16:50 на улице Ботанической произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть машин. 38-летний мужчина на автомобиле Chevrolet, ехавший 
27 апреля 2018, 11:03
Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

В Самаре во вторник, 24 апреля, в результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок - девочка 2010 года рождения. На проспекте Юных Пионеров столкнулись две иномарки Honda и Mazda. Первым «японцем» управляла 35-летняя автоледи. «Хонда» ехала со стороны проспекта Кирова 

25 апреля 2018, 11:35
Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре

Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре

В Самаре водитель иномарки Ford сбил на зебре 8-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Партизанской в понедельник, 9 апреля, в 12:23. Автомобилем управлял 38-летний мужчина. Его водительский стаж 11 лет. По данным полицейских, он ехал со стороны улицы Авроры к 

10 апреля 2018, 01:57
Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области

Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла 

5 апреля 2018, 01:30
Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

В Самаре двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в квартире дома на улице Промышленности. Четырехлетний малыш госпитализирован. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля, после девяти часов вечера. У взрослых – мужчины 28 лет и 23-летней женщины легкая степень отравления. 

4 апреля 2018, 12:53
В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области шести лицам предъявлены обвинения в похищении малолетнего ребенка, сообщает оегиональное СК России. Речь идет о случае в Кинеле. Как уже сообщала «ТЕРРА», 24 января трое неизвестных в масках похитили 4-летнего мальчика. А его матери на телефон потом 
5 февраля 2018, 11:50
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