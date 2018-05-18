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Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске
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18 мая 2018, 02:04
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Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина
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17 мая 2018, 03:15
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Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой
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17 мая 2018, 02:11
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Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти
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17 мая 2018, 01:04
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Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области
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15 мая 2018, 10:51
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Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти
В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате …
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15 мая 2018, 09:30
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Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске
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14 мая 2018, 01:51
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3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре
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14 мая 2018, 12:15
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Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре
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3 мая 2018, 02:26
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Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти
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27 апреля 2018, 11:03
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Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок
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25 апреля 2018, 11:35
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Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре
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10 апреля 2018, 01:57
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Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области
В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла …
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5 апреля 2018, 01:30
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Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире
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4 апреля 2018, 12:53
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В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка
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5 февраля 2018, 11:50