В Самаре водитель иномарки Ford сбил на зебре 8-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Партизанской в понедельник, 9 апреля, в 12:23. Автомобилем управлял 38-летний мужчина. Его водительский стаж 11 лет. По данным полицейских, он ехал со стороны улицы Авроры к улице Промышленности.
«По предварительной версии, в пути следования мужчина допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Ребенка увезли в больницу. Он госпитализирован. Проводится проверка.
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