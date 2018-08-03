В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре» В пятницу, 3 августа, на улице Декабристов в Сызрани машина сбила пешехода. Это произошло около «горбатого» моста прямо на «зебре». По информации источника, на пешехода совершил наезд автомобиль, который ехал с включенным спецсигналом. По неподтвержденной пока информации, пострадавший угодил под …