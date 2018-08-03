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В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»
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3 августа 2018, 12:55
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В Тольятти иномарка сбила 12-летнюю девочку
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3 августа 2018, 11:40
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В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»
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2 августа 2018, 01:54
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В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде
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2 августа 2018, 01:29
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Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения
В Госдуме намерены принять законопроект, который создаст правовые основы для применения нового приложения для видеорегистраторов в транспортных средствах. Через него граждане получат возможность пожаловаться в автоинспекцию на опасное вождение.
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22 марта 2017, 02:33
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За опасное вождение будут штрафовать
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8 июня 2016, 12:25