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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»

В пятницу, 3 августа, на улице Декабристов в Сызрани машина сбила пешехода. Это произошло около «горбатого» моста прямо на «зебре». По информации источника, на пешехода совершил наезд автомобиль, который ехал с включенным спецсигналом. По неподтвержденной пока информации, пострадавший угодил под 
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В Самаре нетрезвый водитель снес две машины на Металлурге

В Самаре нетрезвый водитель снес две машины на Металлурге

Сотрудники Госавтоинспекции в Самаре выясняют детали и причины аварии, в которой участвовали три машины. В четверг, 2 августа, на пересечении проспекта Металлургов и Советской столкнулись «Хендай Солярис», «Лада Ларгус» и ВАЗ-2110. Только по счастливой случайности обошлось без пострадавших. 
 
- Один из 
3 августа 2018, 10:44
В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

1 августа в Кинельском районе Самарской области произошла автоавария. Как сообщает региональное ГУ МВД России, водитель грузовика «МАЗ» ехал по обводной дороге Самары в сторону Тольятти. На 19-м километре трассы он выехал на ремонтируемый участок на красный сигнал светофора. Там 

2 августа 2018, 01:54
В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде

В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде

В среду, 1 августа, в Тольятти 58-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi ASX по улице Матросова в сторону набережной Комсомольского района. В 17:30 напротив дома № 38-а по Коммунистической на регулируемом перекрестке улиц Коммунистической и Матросова автомобилист сбил 15-летнего 
2 августа 2018, 01:29
В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры

В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры

Полицейским из Исаклинского района рассказали, что в местную больницу поступил 31-летний мужчина - житель села Ключи с раной в животе. Полицейские выехали в дом, откуда в больницу доставили пострадавшего. Оказалось, что потерпевший распивал алкогольные напитки со своей случайной знакомой. Но 

1 августа 2018, 09:29
На спуске площади Славы в Самаре пройдет благотворительный концерт

На спуске площади Славы в Самаре пройдет благотворительный концерт

Во вторник, 31 июля, на спуске площади Славы в Самаре пройдут благотворительное мероприятие и творческий концерт. Их организуют участники молодежного форума iВолга 2018. 
 
«Все собранные там средства будут переданы в благотворительный фонд «Детские Домики», а также детям школы-интерната №5 в Тольятти», 
31 июля 2018, 02:11
Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

30 июля 2018, 03:55
В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

29 июля в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Подросток на велосипеде ехал по дороге в направлении села Калиновка. В какой-то момент он решил развернуться, но не убедился в безопасности своего маневра. В итоге, парнишку сбила «Ока», двигавшаяся сзади.

В 

30 июля 2018, 02:14
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