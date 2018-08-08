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В блогах: Самару затопило...
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8 августа 2018, 05:18
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В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса
Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь …
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8 августа 2018, 05:02
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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"
Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.
Напомню, …
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8 августа 2018, 04:22
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»
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8 августа 2018, 01:36
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«Пристегнул к батарее»: в Новокуйбышевске будут судить мужчину, вымогавшего деньги и квартиру
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7 августа 2018, 06:16
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Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани
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7 августа 2018, 09:31
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В Самаре ищут мужчин, которые устроили стрельбу у «Макдоналдса» на Полевой
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6 августа 2018, 05:59
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Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области
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6 августа 2018, 02:27
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В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка
В нашем регионе волонтеры разыскивают 15-летнего Александра Жарковского. Подросток вышел из дома еще 30 июля и до сих пор не вернулся. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», он может нуждаться в помощи врачей. Приметы пропавшего: невысокого роста, примерно …
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6 августа 2018, 10:23
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Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы
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5 августа 2018, 11:36
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В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей
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3 августа 2018, 02:28