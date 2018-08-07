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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: и чем мы расскажем сегодня
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7 августа 2018, 06:18
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В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу
В Самаре расследуют обстоятельства гибели человека, скелет которого нашли на территории бывшего тепличного комплекса в совхозе Кряж в Куйбышевском районе. Страшную находку обнаружили в сгоревшем строении 3 августа. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, сообщает 63.ru. Сначала необходимо …
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7 августа 2018, 05:47
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«Испытание не для всех»: в Самаре пройдет «Гонка Героев - 2018»
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7 августа 2018, 05:21
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Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре
В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют …
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7 августа 2018, 04:25
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Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани
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7 августа 2018, 09:31
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В Самаре ищут мужчин, которые устроили стрельбу у «Макдоналдса» на Полевой
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6 августа 2018, 05:59
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Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области
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6 августа 2018, 02:27
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В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ
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3 августа 2018, 01:48