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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: и чем мы расскажем сегодня

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: и чем мы расскажем сегодня

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет вечерний выпуск новостей. Обо всем, что произошло в губернии за 7 августа, вам расскажет ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. Вот список основных тем:

- Ушел со второй попытки. Глава регионального минэкономразвития Александр 
7 августа 2018, 06:18
В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу

В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу

В Самаре расследуют обстоятельства гибели человека, скелет которого нашли на территории бывшего тепличного комплекса в совхозе Кряж в Куйбышевском районе. Страшную находку обнаружили в сгоревшем строении 3 августа. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, сообщает 63.ru. Сначала необходимо 
7 августа 2018, 05:47
«Испытание не для всех»: в Самаре пройдет «Гонка Героев - 2018»

«Испытание не для всех»: в Самаре пройдет «Гонка Героев - 2018»

25 августа на полигоне «Рощинский» в Самарской области пройдет «Гонка героев». В ней могут принять участие все желающие, но важно,чтобы они были в хорошей физической форме.

Напомним, что гонка проводится с 2013 года. Центральное событие - соревнование команд по 
7 августа 2018, 05:21
Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре

Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре

В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют 
7 августа 2018, 04:25
Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани

Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани

На днях сотрудники полиции нагрянули с проверкой в один из торговых центров Сызрани. Объектом их интереса стал магазин, которым владеет местная семейная пара. Там оперативники обнаружили огромную партию немаркированных сигарет. Всего 8 946 пачек на сумму более миллиона рублей.

Сейчас силовики 

7 августа 2018, 09:31
В Самаре ищут мужчин, которые устроили стрельбу у «Макдоналдса» на Полевой

В Самаре ищут мужчин, которые устроили стрельбу у «Макдоналдса» на Полевой

Полиция разыскивает мужчин, которые открыли стрельбу в центре Самары на улице Полевой около ресторана «Макдоналдс». По словам очевидцев, шестеро мужчин, которые приехали к заведению примерно в пять утра 4 августа и сотрудники точки общепита поссорились. Сначала возникла драка, а затем 
6 августа 2018, 05:59
Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Поход на рыбалку с приятелем обернулся неприятностями для жителя Сергиевского района. Мужчины отправились на пруд в селе Рудаевка. Во время посиделки они изрядно выпили и один из собутыльников уснул. Проснувшись, он не нашел на своем месте припаркованный ВАЗ-21102.

В преступлении потерпевший 

6 августа 2018, 02:27
В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из местных фирм. Причем речь идет о краже денег у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По версии следствия, с 2014 по 
3 августа 2018, 01:48
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