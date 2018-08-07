Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: и чем мы расскажем сегодня В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет вечерний выпуск новостей. Обо всем, что произошло в губернии за 7 августа, вам расскажет ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. Вот список основных тем:



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