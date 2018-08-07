Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена» Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться. После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют …