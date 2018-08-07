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«Стол заказов» на «Русском радио» начинается
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7 августа 2018, 03:06
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Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson
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7 августа 2018, 02:09
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Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост
Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он …
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7 августа 2018, 01:53
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Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами
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7 августа 2018, 01:32
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Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?
1 августа стало известно, что Иван Ефанов, полтора месяца назад занявший пост временно исполняющего обязанности регионального министерства имущественных отношений, сложил с себя эти полномочия. Эту информацию подтвердили источники ТЕРРЫ в правительстве. Официальных комментариев пока нет. Кто займет пост главы Минимущетсва …
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1 августа 2018, 06:04
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Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»
Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.
После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют …
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28 июня 2018, 05:36
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Заместитель Александра Кобенко покидает свой пост
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21 мая 2018, 04:41
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Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост
14 мая в структуре областной ГИБДД произошли изменения. Пост руководителя инспекции покинул Игорь Антонов. В качестве причины называется выход офицера на пенсию. В понедельник Игорь Антонов собрал своих подчиненных и сообщил о решении, сообщает 63.ru.
Исполнять обязанности начальника …
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14 мая 2018, 10:38
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В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти
Стала известна стоимость будущего моста через Волгу, который планируют построить около Тольятти. Объект обойдется в 127 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, пишет 63.ru.
По словам чиновника, проект …
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11 мая 2018, 02:46
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Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке
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17 ноября 2017, 12:25
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Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку
Руководитель самарского областного управления Росздравнадзора Александр Антимонов ушел в отставку. Как сообщили журналистам ТРК «ТЕРРА» в пресс-службе ведомства, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С чем это связано, пока не сообщается. Напомним, Антимонов возглавлял региональный Росздравнадзор в течение …
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14 августа 2017, 05:44