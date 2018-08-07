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Материалы по теме:

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

Стрелки часов прошли отметку 16:00, а это значит, что на «Русском радио» в Самаре начинается традиционный «Стол заказов». Ваших приветов и поздравлений в эфире ждет Светлана Столичная. Звоните в течение ближайшего часа!

Номер студийного телефона: (846) 341-100-3.
7 августа 2018, 03:06
Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в Самаре пройдет крупный фестиваль знаменитых байков Harley Davidson. В наш город приедет огромный грузовик с 23 топовыми моделями байков. Гости фестиваля смогут потрогать и даже прокатиться на любом из них. Событие 
7 августа 2018, 02:09
Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он 
7 августа 2018, 01:53
Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами

Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами

Полицейские из Ставропольского района области выясняют подробности аварии на трассе «Ташелка - Сосновка». В понедельник, 6 августа, в 21:20 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-21104 со стороны села Ташелка в направлении Сосновки. На 1 километре трассы автомобилист не смог держаться 
7 августа 2018, 01:32
Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?

Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?

1 августа стало известно, что Иван Ефанов, полтора месяца назад занявший пост временно исполняющего обязанности регионального министерства имущественных отношений, сложил с себя эти полномочия. Эту информацию подтвердили источники ТЕРРЫ в правительстве. Официальных комментариев пока нет. Кто займет пост главы Минимущетсва 

1 августа 2018, 06:04
Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.

После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют 

28 июня 2018, 05:36
Заместитель Александра Кобенко покидает свой пост

Заместитель Александра Кобенко покидает свой пост

В министерстве экономического развития Самарской области освободится кресло одного из заместителей главы ведомства Александра Кобенко. Свой пост покидает Дмитрий Горбунов. Он сообщил, что переходит на другую работу – на какую именно, пока не раскрывает, отметив лишь, что новая работа с 
21 мая 2018, 04:41
Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

14 мая в структуре областной ГИБДД произошли изменения. Пост руководителя инспекции покинул Игорь Антонов. В качестве причины называется выход офицера на пенсию. В понедельник Игорь Антонов собрал своих подчиненных и сообщил о решении, сообщает 63.ru.

Исполнять обязанности начальника 
14 мая 2018, 10:38
В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти

В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти

Стала известна стоимость будущего моста через Волгу, который планируют построить около Тольятти. Объект обойдется в 127 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, пишет 63.ru.

По словам чиновника, проект 
11 мая 2018, 02:46
Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке

Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства. Однако, соответствующее постановление губернатора еще не подписано.
17 ноября 2017, 12:25
Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку

Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку

Руководитель самарского областного управления Росздравнадзора Александр Антимонов ушел в отставку. Как сообщили журналистам ТРК «ТЕРРА» в пресс-службе ведомства, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С чем это связано, пока не сообщается. Напомним, Антимонов возглавлял региональный Росздравнадзор в течение 
14 августа 2017, 05:44
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