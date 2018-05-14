Более 2700 дорожных аварий случилось на территории Самарской области с начала года. В них пострадали 3867 человек. 285, в том числе 5 детей, погибли. Это меньше, чем год назад, и, по мнению полицейских, на снижение числа ДТП оказала влияние широкая …