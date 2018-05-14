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В Самаре четверо полицейских оказались в больнице после нападения друзей нарушителя
Вчера, 1 мая, в Самаре было совершено нападение на сотрудников полиции. Инспекторы ГИБДД пытались остановить вазовскую легковушку, которой управлял пьяный водитель.
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2 мая 2018, 02:10
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Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина
В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь …
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20 апреля 2018, 11:49
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ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре
В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую …
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23 марта 2018, 07:00
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Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре
В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.
«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды …
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22 марта 2018, 07:00
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Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке
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17 ноября 2017, 12:25
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Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку
Руководитель самарского областного управления Росздравнадзора Александр Антимонов ушел в отставку. Как сообщили журналистам ТРК «ТЕРРА» в пресс-службе ведомства, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С чем это связано, пока не сообщается. Напомним, Антимонов возглавлял региональный Росздравнадзор в течение …
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14 августа 2017, 05:44
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Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке
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9 марта 2017, 05:14
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Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку
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9 марта 2017, 04:38
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В регионе на 25% сократилось число аварий с участием пьяных водителей
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27 января 2016, 08:47
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На дорогах Самарской области стало вдвое больше камер ГИБДД
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4 сентября 2014, 05:14
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Начальник областной ГИБДД ответит на вопросы
26 апреля 2013 года, с 15:00 до 17:00 в Управлении информации и аналитики администрации городского округа Самара (ул. Куйбышева, 120) в конференц-зале состоится заседание общественной приемной, в котором примет участие начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Александрович Антонов.
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24 апреля 2013, 04:26