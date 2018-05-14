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Материалы по теме:

В Самаре четверо полицейских оказались в больнице после нападения друзей нарушителя

В Самаре четверо полицейских оказались в больнице после нападения друзей нарушителя

Вчера, 1 мая, в Самаре было совершено нападение на сотрудников полиции. Инспекторы ГИБДД пытались остановить вазовскую легковушку, которой управлял пьяный водитель.
 
Нарушителя все же остановили на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Пока оформляли протокол, пассажиры автомобиля, по версии полицейских, 

2 мая 2018, 02:10
Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь 

20 апреля 2018, 11:49
ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую 

23 марта 2018, 07:00
Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.

«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды 

22 марта 2018, 07:00
Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке

Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства. Однако, соответствующее постановление губернатора еще не подписано.
17 ноября 2017, 12:25
Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку

Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку

Руководитель самарского областного управления Росздравнадзора Александр Антимонов ушел в отставку. Как сообщили журналистам ТРК «ТЕРРА» в пресс-службе ведомства, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С чем это связано, пока не сообщается. Напомним, Антимонов возглавлял региональный Росздравнадзор в течение 
14 августа 2017, 05:44
Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Сегодня президент России Владимир Путин, как и прогнозировала "ТЕРРА", отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Причина ухода 

9 марта 2017, 05:14
Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Сегодня, 9 марта, президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Подробности – в выпуске 

9 марта 2017, 04:38
В регионе на 25% сократилось число аварий с участием пьяных водителей

В регионе на 25% сократилось число аварий с участием пьяных водителей

Сегодня, 27 января, об этом на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал начальник ГИБДД области Игорь Антонов. В абсолютных цифрах по итогам прошлого года ДТП с участием нетрезвых водителей было 207. Это один из самых лучших показателей в стране. И достичь 
27 января 2016, 08:47
На дорогах Самарской области стало вдвое больше камер ГИБДД

На дорогах Самарской области стало вдвое больше камер ГИБДД

Более 2700 дорожных аварий случилось на территории Самарской области с начала года. В них пострадали 3867 человек. 285, в том числе 5 детей, погибли. Это меньше, чем год назад, и, по мнению полицейских, на снижение числа ДТП оказала влияние широкая 

4 сентября 2014, 05:14
Начальник областной ГИБДД ответит на вопросы

Начальник областной ГИБДД ответит на вопросы

26 апреля 2013 года, с 15:00 до 17:00 в Управлении информации и аналитики администрации городского округа Самара (ул. Куйбышева, 120) в конференц-зале состоится заседание общественной приемной, в котором примет  участие начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Александрович Антонов.
24 апреля 2013, 04:26
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