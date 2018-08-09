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За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти
В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении нефти в особо крупном размере. Как рассказали в региональном главке полиции, под подозрением оказались девять жителей области. По версии следствия, с 6 по …
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9 августа 2018, 04:20
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На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области
Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.
Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. …
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9 августа 2018, 03:52
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В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт
В Самаре с 15 библиотек пытаются выбить долги за капремонт. Региональный Фонд капремонта направил в арбитраж 15 исков к «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе». Оператор пытается заставить библиотеки, расположенные в жилых домах, погасить задолженности за капитальный ремонт. Если сложить сумму по …
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9 августа 2018, 03:09
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ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани
На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 …
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9 августа 2018, 02:42
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Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов
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9 августа 2018, 02:42
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В Самарской области отменили ограничения для грузовиков
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2 августа 2018, 09:22
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В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев
Департамент градостроительства Самары выпустил распоряжение о реконструкции двух улиц. Речь идет об участке Челюскинцев от Ново-Садовой до Московского шоссе и отрезке Революционной между Скляренко и Московским шоссе.
Сейчас необходимо подготовить проект планировки и межевания территорий под объектами. Кроме того, там нужно …
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31 июля 2018, 01:12
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Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани
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23 июля 2018, 03:48
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Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году
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20 июля 2018, 02:36