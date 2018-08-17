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Материалы по теме:

19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в Самаре – футбольный день. На стадионе «Самара Арена» в рамках четвертого тура чемпионата РПЛ встретятся «Крылья Советов» и московский «Локомотив». В связи с этим, для обеспечения безопасности в городе введут временные ограничения движения транспорта.

С 14:00 до 22:00 

17 августа 2018, 10:14
В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности

В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности

В 12 муниципалитетах Самарской области введен чрезвычайный, 5-й класс пожароопасности лесов. Речь идет о Сызрани и Октябрьске, а также о Безенчукском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах. Так как количество территорий, в которых устанавливается чрезвычайная 

16 августа 2018, 09:54
Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

В 18:45 на «ТЕРРЕ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». С информационной картиной четверга зрителей будут знакомить ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Основные темы выпуска:

- Берут больше. Средний размер потребительского кредита россиян достиг рекордного уровня
16 августа 2018, 06:30
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах

Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах

Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном 
9 августа 2018, 11:24
МП «Благоустройство» ответит за выбоины в Прибрежном и на Мехзаводе

МП «Благоустройство» ответит за выбоины в Прибрежном и на Мехзаводе

Прокуратура Красноглиснкого района областной столицы потребовала от МП «Благоустройство» привести дороги в порядок. Во время проверки сотрудники надзорного ведомства узнали, что на автомобильных трассах в поселке Мехзавод и в Прибрежном есть просадки и выбоины. Они направили материалы проверки в городскую 
9 августа 2018, 02:00
В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

Со среды, 1 августа, в Самарской области отменили временное ограничение на проезд большегрузов. Напомним, что оно действовало в утренние и вечерние часы на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до населенного пункта Зеленовка (с 890 по 981 км), сообщили 
2 августа 2018, 09:22
Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году

Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году

Реконструкция улицы Мичурина в Самаре может начаться в следующем году. В числе прочих работ запланировано продление дороги от улицы Революционной до Врубеля. Проект трассы уже готов и прошел необходимую экспертизу. Однако  в этом году начать его реализацию не получится из-за 

20 июля 2018, 02:36
Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Важная информация для автомобилистов. Для обеспечения безопасности при проведении молодежного форума «iВолга-2018»  будет перекрыта одна из дорог. Проезд будет запрещен по дороге в поселке  Прибрежный на участке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до 

19 июля 2018, 01:51
Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

В Самарской области на подъезде от М-5 «Урал» к Самаре ограничено движение большегрузов на период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Запрет действует для грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны, на участке с 10 по 12 

20 июня 2018, 03:49
Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре

Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре

В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, 

8 июня 2018, 10:59
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Рано утром во дворе на улице Мичурина вспыхнули пять машин, сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Произошло рано утром часа в 4-5, во дворе на Мичурина, 25. Сгорели 5 автомобилей», - уточнил автор сообщения.

«Так это ДТП как бы. 
24 апреля 2017, 01:41
Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре

Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре

В Сети появились фотографии ямы на улице Мичурина, неподалеку от пересечения с улицей Осипенко. По словам очевидцев, несколько дней назад глубина выбоины составляла около 50 сантиметров,  затем ее присыпали асфальтом, однако вскоре выбоина опять приобрела опасный вид, передает 63.ru. 
28 марта 2017, 12:39
Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция

Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция

Мэрия Самары утвердила проект планировки улицы Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля. Документ подготовила компания «Волгатрансстрой-проект», входящая в группу «Волгатрансстрой». Под планировку попало почти 7 гектаров земли.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в июне 2015 года горадминистрация заявляла, что финансированием строительства новой 

27 февраля 2017, 03:22
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