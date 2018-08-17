В Самаре снова можно беспрепятственно ездить по улице Мичурина. 14 августа было закрыто движение общественного транспорта по дороге на участке от Осипенко до Челюскинцев. Там устраняли неисправность на водоводе. Сразу после завершения работ, вечером 16 августа, движение транспорта было вновь открыто в обоих направлениях.
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19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение
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17 августа 2018, 10:14
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В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности
В 12 муниципалитетах Самарской области введен чрезвычайный, 5-й класс пожароопасности лесов. Речь идет о Сызрани и Октябрьске, а также о Безенчукском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах. Так как количество территорий, в которых устанавливается чрезвычайная …
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16 августа 2018, 09:54
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы
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16 августа 2018, 06:30
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области
Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются …
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10 августа 2018, 05:09
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Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах
Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном …
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9 августа 2018, 11:24
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МП «Благоустройство» ответит за выбоины в Прибрежном и на Мехзаводе
Прокуратура Красноглиснкого района областной столицы потребовала от МП «Благоустройство» привести дороги в порядок. Во время проверки сотрудники надзорного ведомства узнали, что на автомобильных трассах в поселке Мехзавод и в Прибрежном есть просадки и выбоины. Они направили материалы проверки в городскую …
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9 августа 2018, 02:00
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В Самарской области отменили ограничения для грузовиков
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2 августа 2018, 09:22
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Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году
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20 июля 2018, 02:36
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Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре
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19 июля 2018, 01:51
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Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре
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20 июня 2018, 03:49
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Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре
В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, …
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8 июня 2018, 10:59
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Ряд дорог перекроют в День России в Самаре
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7 июня 2018, 05:15
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Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин
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24 апреля 2017, 01:41
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Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре
В Сети появились фотографии ямы на улице Мичурина, неподалеку от пересечения с улицей Осипенко. По словам очевидцев, несколько дней назад глубина выбоины составляла около 50 сантиметров, затем ее присыпали асфальтом, однако вскоре выбоина опять приобрела опасный вид, передает 63.ru. …
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28 марта 2017, 12:39
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Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция
Мэрия Самары утвердила проект планировки улицы Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля. Документ подготовила компания «Волгатрансстрой-проект», входящая в группу «Волгатрансстрой». Под планировку попало почти 7 гектаров земли.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в июне 2015 года горадминистрация заявляла, что финансированием строительства новой …
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27 февраля 2017, 03:22