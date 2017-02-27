Мэрия Самары утвердила проект планировки улицы Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля. Документ подготовила компания «Волгатрансстрой-проект», входящая в группу «Волгатрансстрой». Под планировку попало почти 7 гектаров земли.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в июне 2015 года горадминистрация заявляла, что финансированием строительства новой дороги от Ерошевского до Врубеля займется фирма «Трансгруз». Предполагалась, что магистраль пройдет вдоль новых домов, возведенных этой компанией. Проект должны были сдать к ноябрю того же года, построить дорогу - через год. Однако в феврале 2016-го стало известно, что документацию по планировке участка - на этот раз от Революционной до Врубеля - доверили «ВТС-П», проект компания должна была подготовить в течение года.
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