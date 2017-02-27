В Самаре сэкономят на реконструкции набережной у Ладьи Работы по реконструкции четвертой очереди самарской набережной подешевели на 71 миллион рублей. Соответствующие изменения появились на портале госзакупок. Если изначально максимальная стоимость контракта составляла чуть более 660 миллионов рублей, то теперь ее установили на уровне 590 миллионов.



Как уже …