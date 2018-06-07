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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»

В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»

Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на 
6 июня 2018, 09:01
130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 

1 июня 2018, 08:58
Стали известны заработки фрилансеров в Самаре

Стали известны заработки фрилансеров в Самаре

Самара попала в ТОП-10 городов России с самыми большими заработками фрилансеров. Рейтинг подготовили специалисты портала Avito. По их данным, каждый сотрудник на удаленке зарабатывает в среднем по 45 тысяч рублей. Сферы деятельности вполне традиционны - в основном они связаны с 

31 мая 2018, 08:00
В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному 
30 мая 2018, 06:58
700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных 

2 апреля 2018, 02:30
11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

Вечером, 29 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в одном из увеселительных заведений города. В ресторане «Верона» на улице Свердлова загорелось подсобное помещение. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

На ликвидацию огня отправились 11 пожарных и 3 машины. К 22:49 пламя было 

30 марта 2018, 12:24
Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

В Самаре стали известны сроки окончания ремонта в школе №46, где в сентябре 2017 года треснул штукатурный слой потолочного перекрытия. Инцидент произошел в кабинете начальных классов на первом этаже. Вопрос по этой школе обсуждался во время встречи главы Самары Елены 

16 марта 2018, 09:57
Подпольный покерный клуб работал в ресторане в Советском районе Самары

Подпольный покерный клуб работал в ресторане в Советском районе Самары

В Самаре силовики ликвидировали подпольный покерный клуб. Он работал в ресторане в Советском районе города. В заведении силовики задержали предполагаемых организаторов клуба, его сотрудников и игроков. Изъяты покерные фишки и колоды игральных карт, а также черновые записи, сукно и электронные 

5 марта 2018, 12:32
В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре в 2019 году планируется начать реконструкцию проспекта Кирова. Дорогу предполагается расширить, чтобы Кировский мост заработал в полную силу. По словам главы региона Дмитрия Азарова, уже разработана проектная документация.  

«Рассчитываю, что уже в следующем году мы к 
26 января 2018, 11:52
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

После благоустройства на территории Ботанического сада появятся новые дорожки с системой освещения и видеонаблюдения, ценные породы деревьев, новое ограждение и отремонтированная дамба у озера.

Как пишет sgpress.ru, новый вход 
21 декабря 2017, 06:22
В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в ресторане «Макдоналдс» на улице Стара-Загоре, а также сумму ущерба. Инцидент в заведении, расположенном в Кировском районе города, произошел во вторник, 5 декабря.  

«05.12.2017 г. в 18:00 по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Стара-Загора 

6 декабря 2017, 02:46
В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке

В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке

В воскресенье, 29 октября, в Самаре на Волжском проспекте произошло ДТП. Автомобиль Skoda Octavia протаранил арку перед входом в ресторан «Фон Вакано».  Это случилось примерно в 15:20. Иномарка, под управлением 40-летнего водителя, ехала в направлении улицы Вилоновской. Автомобилиста на «скорой» 
30 октября 2017, 09:31
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