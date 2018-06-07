В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более 300 зрительских кресел, выполнить отделку внутренних помещений, смонтировать системы пожаротушения, отопления, вентиляции, освещения зрительных залов и фойе, заняться пуско-наладкой оборудования. Напомним, «Аквариум» является объектом культурного наследия. Проект особняка в стиле модерн заказали у архитектора Михаила Квятовского купцы Ивановы. Строительство было завершено в 1914 году. С марта по ноябрь 1917-го здание занимал самарский комитет большевиков, потом в его стенах была создана первая пионерская дружина, размещались общественные организации, театр юного зрителя. На ремонт «Аквариум» закрыли в 2014 году. По данным реестра торгов, на работы уже потратили более 600 миллионов рублей. Таким образом, общая смета достигнет 800 миллионов. Для сравнения, это почти в два раза больше, чем расходовали на сооружении скандальноизвестной стены на площади Славы. Ранее сообщалось о планах разместить на обновленной площадке самарский театр кукол.
|
В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
|
6 июня 2018, 09:01
|
130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары
Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 …
|
1 июня 2018, 08:58
|
Стали известны заработки фрилансеров в Самаре
|
31 мая 2018, 08:00
|
В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»
Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному …
|
30 мая 2018, 06:58
|
700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области
Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных …
|
2 апреля 2018, 02:30
|
11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске
|
30 марта 2018, 12:24
|
Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре
|
16 марта 2018, 09:57
|
Подпольный покерный клуб работал в ресторане в Советском районе Самары
|
5 марта 2018, 12:32
|
В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова
|
26 января 2018, 11:52
|
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года
|
21 декабря 2017, 06:22
|
В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре
|
6 декабря 2017, 02:46
|
В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке
|
30 октября 2017, 09:31