В субботу, 25 августа, в Струковском саду в Самаре пройдет XIV Фестиваль цветов. Напомним, что его организуют в нашем городе с 2005 года. В этом году по пешеходной улице Куйбышева пройдет тематическое карнавальное шествие. В нем будут участвовать артисты театра «Пластилиновый дождь», цирковые гимнасты и жонглеры, хореографы и группы барабанных шоу. Также по улицам проедут ретро-автомобили, украшенные цветами и эффектные кареты.
В Струковском саду будут работать различные тематические площадки: шахматный клуб, выставка ретро-автомобилей, литературная площадка, парад-концерт духовых оркестров. Для гостей выступят артисты и пройдет конкурс на лучший костюм. Начало праздника в 12:00.
|
За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти
В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении нефти в особо крупном размере. Как рассказали в региональном главке полиции, под подозрением оказались девять жителей области. По версии следствия, с 6 по …
|
9 августа 2018, 04:20
|
На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области
Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.
Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. …
|
9 августа 2018, 03:52
|
В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт
В Самаре с 15 библиотек пытаются выбить долги за капремонт. Региональный Фонд капремонта направил в арбитраж 15 исков к «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе». Оператор пытается заставить библиотеки, расположенные в жилых домах, погасить задолженности за капитальный ремонт. Если сложить сумму по …
|
9 августа 2018, 03:09
|
ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани
На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 …
|
9 августа 2018, 02:42
|
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары
|
4 июля 2018, 10:39
|
1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре
В Самаре 1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга, установленный в Струковском саду. Литературу передала Общественная палата Самарской области. Книгами поделились муниципальные библиотеки и жители Самары. Принцип буккроссинга: «прочитал — отдай другому». В книжном шкафу в Струкачах можно найти классическую …
|
20 июня 2018, 04:06
|
В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»
Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. …
|
7 июня 2018, 10:59
|
27 мая откроется Струковский сад в Самаре
|
23 мая 2018, 10:25