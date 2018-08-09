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За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти

За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении нефти в особо крупном размере. Как рассказали в региональном главке полиции, под подозрением оказались девять жителей области. По версии следствия, с 6 по 
9 августа 2018, 04:20
На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.

Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. 
9 августа 2018, 03:52
В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт

В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт

В Самаре с 15 библиотек пытаются выбить долги за капремонт. Региональный Фонд капремонта направил в арбитраж 15 исков к «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе». Оператор пытается заставить библиотеки, расположенные в жилых домах, погасить задолженности за капитальный ремонт. Если сложить сумму по 
9 августа 2018, 03:09
ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани

ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани

На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 

9 августа 2018, 02:42
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре вандалы добрались 
4 июля 2018, 10:39
1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре

1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре

В Самаре 1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга, установленный в Струковском саду. Литературу передала Общественная палата Самарской области. Книгами поделились муниципальные библиотеки и жители Самары. Принцип буккроссинга: «прочитал — отдай другому». В книжном шкафу в Струкачах можно найти классическую 

20 июня 2018, 04:06
В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»

В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»

Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. 
7 июня 2018, 10:59
27 мая откроется Струковский сад в Самаре

27 мая откроется Струковский сад в Самаре

27 мая в Самаре после масштабной реконструкции откроется старейший парк города – Струковский сад. На этот день организаторы подготовили большую программу мероприятий. Главным из них станет юбилейный, 25-й фестиваль «Пресса-2018». Для его гостей ведшие СМИ региона подготовят более 20 тематических 

23 мая 2018, 10:25
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