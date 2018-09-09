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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Смертельное ДТП в Пестравском районе: погибли два пассажира легковушки

Смертельное ДТП в Пестравском районе: погибли два пассажира легковушки

Сегодня, 9 сентября, утром в Пестравском районе на трассе «Самара-Волгоград» произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, там перевернулся автомобиль KIA. По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки ехал из Саратова в Самару. На 104-м 

9 сентября 2018, 03:46
В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В четверг, 6  сентября, рано утром в Самаре столкнулись две иномарки. 31-летний водитель ехал на машине Kia по улице Красноармейской в сторону Урицкого. Когда парень выполнял разворот, он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой Kia, которая ехала в 
7 сентября 2018, 05:00
В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В четверг, 6 сентября, 40-летний водитель автобуса Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту № 210, ехал по проспекту Кирова в сторону улицы Победы. В районе дома № 56  по проспекту Кирова, напротив торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» шофер маршрутки сбил 78-летнюю 
7 сентября 2018, 02:32
В Самаре мужчина на электросамокате попал под колеса «Ауди»

В Самаре мужчина на электросамокате попал под колеса «Ауди»

В четверг вечером, 6 сентября, в Самаре водитель электросамоката попал под колеса иномарки «Ауди» в районе дома №14 по улице Киевской. После аварии движение было затруднено по направлению к Московскому шоссе. По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», электросамокат 
7 сентября 2018, 09:39
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