В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина В четверг, 6 сентября, рано утром в Самаре столкнулись две иномарки. 31-летний водитель ехал на машине Kia по улице Красноармейской в сторону Урицкого. Когда парень выполнял разворот, он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой Kia, которая ехала в …