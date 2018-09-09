|
Смертельное ДТП в Пестравском районе: погибли два пассажира легковушки
|
9 сентября 2018, 03:46
|
В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина
|
7 сентября 2018, 05:00
|
В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку
|
7 сентября 2018, 02:32
|
В Самаре мужчина на электросамокате попал под колеса «Ауди»
В четверг вечером, 6 сентября, в Самаре водитель электросамоката попал под колеса иномарки «Ауди» в районе дома №14 по улице Киевской. После аварии движение было затруднено по направлению к Московскому шоссе. По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», электросамокат …
|
7 сентября 2018, 09:39