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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

Жители Тольятти с 10 по 12 сентября обращались в региональное ГУ МЧС по поводу странного, неприятного запаха в городе. Но сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи и Самарского  областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи населению отметили, что к ним 
13 сентября 2018, 11:24
В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

Рано утром в четверг, 13 сентября, произошла смертельная авария в Самаре. В 6:15 19-летний водитель, ранее лишенный удостоверения за нарушение правил дорожного движения, ехал на своей «девятке» по Красноглисному шоссе в сторону Управленческого. В какой-то момент он утратил контроль над 
13 сентября 2018, 10:18
На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на  футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону 
13 сентября 2018, 09:41
Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора

Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора

В среду, 12 сентября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с кандидатами, которые выдвигались на пост губернатора на выборах 9 сентября - Алексеем Лескиным из КПРФ, Александром Степановым из ЛДПР, Михаилом Маряхиным из «Справедливой России».
 
Напомним, что победу одержал Дмитрий Азаров, 
13 сентября 2018, 08:43
В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 12 сентября, в Промышленном районе Самары водитель «Нивы» сбил двух пешеходов. Это случилось в 16:20 на пешеходном переходе на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. 69-летний водитель наехал на двух девушек 31 и 17 лет. Они получили травмы и 
12 сентября 2018, 09:47
В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота

В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота

«Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет». После истории, которая недавно произошла в Италии, в эти слова начинаешь верить буквально.

Местная монахиня ехала по дороге на своем автомобиле. В какой-то момент она заметила черного кота. Чтобы избежать встречи 
12 сентября 2018, 02:30
В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник

В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник

Во вторник, 11 сентября, в Самаре случилась авария, в которой пострадал ребенок. В 15:15 54-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ по проспекту Карла Маркса в сторону проспекта Кирова.

По версии полицейских, водитель с 22-летним стажем сбил пешехода -  девятилетнего 
12 сентября 2018, 02:24
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