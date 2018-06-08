В Самарской области коммунальные неплательщики теперь не смогут совершать регистрационные действия с недвижимостью. О запуске нового метода борьбы с долгами за тепло и горячую воду сообщила компания «ЭнергосбыТ-Плюс». В ряде регионов, где работает данная организация, уже поданы соответствующие ходатайства в Росреестр. Мера касается физических лиц, подчеркивается в сообщении. Задолжавшие собственники жилья не смогут оформить сделку по продаже своей квартиры, переоформлению ее или заложить, например, в банке для получения кредита. По данным энергетиков, более 30 ходатайств о наложении подобного запрета уже есть во Владимирской области. В Республике Коми запретили любые сделки с недвижимостью для пяти жителей - они задолжали в общей сложности полмиллиона рублей. В ближайшее время аналогичное наказание применят и к нескольким должникам Самарской области. Снять ограничение можно будет только после того, как будет полностью погашен долг за электроэнергию.
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