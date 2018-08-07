|
Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: и чем мы расскажем сегодня
|
7 августа 2018, 06:18
|
«Пристегнул к батарее»: в Новокуйбышевске будут судить мужчину, вымогавшего деньги и квартиру
|
7 августа 2018, 06:16
|
В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу
В Самаре расследуют обстоятельства гибели человека, скелет которого нашли на территории бывшего тепличного комплекса в совхозе Кряж в Куйбышевском районе. Страшную находку обнаружили в сгоревшем строении 3 августа. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, сообщает 63.ru. Сначала необходимо …
|
7 августа 2018, 05:47
|
«Испытание не для всех»: в Самаре пройдет «Гонка Героев - 2018»
|
7 августа 2018, 05:21
|
Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей
|
7 августа 2018, 12:17
|
По Ракитовскому шоссе в Самаре растекаются фекальные реки
Ракитовское шоссе в Самаре затоплено канализационными стоками. О проблемах сообщают местные жители. Наиболее проблемный участок расположен в районе дома №38а. Фекальные массы растекаются по окрестностям второй день, пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.
По словам работников компании «РКС-Самара», …
|
3 августа 2018, 02:19
|
В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить
|
2 августа 2018, 10:08
|
Около парка Щорса в Самаре забил трехметровый гейзер
|
2 августа 2018, 02:06