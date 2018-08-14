В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"



"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер … Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре."Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер