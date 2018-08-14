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Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре
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14 августа 2018, 09:16
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В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по "возрасту дожития"?
Про неприятный случай в Сбербанке рассказал в "Фейсбуке" Михаил Крутихин.
"Зашел сегодня в отделение, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: "Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные …
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14 августа 2018, 08:45
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В блогах: Harley-Davidson Truck Tour в Самаре
Блогер Алексей Жирухин сообщил, что в эти выходные в Самаре прошел мотофестиваль, посвященный 115-летию компании Harley Davidson.
"В честь такого события компания привезла к нам аж 23 модели своих мотоциклов и даже разрешила не только потрогать и пофотографировать …
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14 августа 2018, 08:33
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В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"
Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.
"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер …
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14 августа 2018, 08:15
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В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона
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13 августа 2018, 03:00
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Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области
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9 августа 2018, 01:59
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До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую
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8 августа 2018, 08:28
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Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре
В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют …
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7 августа 2018, 04:25
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Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей
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7 августа 2018, 12:17
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Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре
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6 августа 2018, 04:06
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В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить
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2 августа 2018, 10:08
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В Кинельском районе и Тольятти временно перекроют несколько трасс
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1 августа 2018, 05:38