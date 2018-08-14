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В блогах: Harley-Davidson Truck Tour в Самаре

В блогах: Harley-Davidson Truck Tour в Самаре

Блогер Алексей Жирухин сообщил, что в эти выходные в Самаре прошел мотофестиваль, посвященный 115-летию компании Harley Davidson.

"В честь такого события компания привезла к нам аж 23 модели своих мотоциклов и даже разрешила не только потрогать и пофотографировать 
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В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная

В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"

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В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

В областной столице будет проводиться Кубок по триатлону. 2 сентября с 05:00 до 15:00 ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог. В частности, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, на улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по 
13 августа 2018, 03:00
Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области

Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области

В августе в почтовых ящиках некоторых жителей Самарской области начнут появляться красные квитанции на оплату отопления и горячей воды. Их будут разносить тем людям, которые накопили большие долги за услуги ЖКХ. В квитанциях будет указан не только размер долга, но 

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До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в областной столице будет перекрыта улица Цеховая на участке протяженностью 30 метров от Горского проезда в сторону улицы Щорса. Движение на этой дороге в Зубчаниновке ограничили еще 6 августа. На данном отрезке трассы сейчас строят газопровод, а 
8 августа 2018, 08:28
Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре

Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре

В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют 
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Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

На сегодняшний день в Самаре к новому отопительному сезону подготовлены 61% жилых домов. Об этом рассказали на рабочем совещании в городской администрации.

В этом году рабочие должны переложить 6457 погонных метров тепловых сетей на улицах Ново-Вокзальной, Кабельной, Теннисной, Стара-Загоре, 
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Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре

Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре

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В блогах. В Самаре УК

В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить

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В Кинельском районе и Тольятти временно перекроют несколько трасс

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1 августа 2018, 05:38
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