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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".

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20 августа 2018, 07:30
«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

В воскресенье, 19 августа, «Крылья Советов» в матче четвертого тура российской премьер-лиги принимали на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». На игру пришли 31 652 человека. Единственный гол действующего чемпиона страны волжане пропустили на 37 минуте.
 
После подачи с угла поля Евгений 
19 августа 2018, 10:52
Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России по футболу U-20, которая проведет товарищеские матчи со сверстниками из сборной Хорватии. Игры запланированы в хорватском городе Чаковец.
 
- В расположении сборной Киселев будет со 2 по 8 
17 августа 2018, 01:12
В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение пустить в продажу дополнительные билеты на матч с действующим чемпионом страны – московским «Локомотивом». Напомним, что игра 4-го тура российской премьер-лиги пройдет уже в это воскресенье, 19 августа, на стадионе «Самара Арена».
17 августа 2018, 12:45
В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»

В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»

В самарских «Крыльях Советов» появился еще один новичок: в клуб на правах свободного агента перешел бывший защитник «Анжи» Мирал Самарджич. 31-летний словенец подписал контракт с командой сроком на один год. 
 
«Новый клуб, новый вызов, Крылья Советов Самара», - написал Самарджич в 
16 августа 2018, 09:05
Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой в Премьер-лиге по результатам трех туров. На трех матчах с участием волжан побывали 93 053 зрителя. Средняя посещаемость игры составила 31017 человек.

Рекорд посещаемости 1 тура удалось побить во время игры между 
15 августа 2018, 01:46
На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

Во вторник, 7 августа, в областной столице отмечают на стадионе «Самара Арена» День строителя. В грандиозном сооружении собрались все, кто имеет отношение к строительной отрасли - представители компаний-застройщиков, подрядчиков, профильных министерств и ведомств, различных ветвей власти. На мероприятии выступил врио 
7 августа 2018, 03:20
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