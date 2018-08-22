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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

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В 

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«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»

«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»

Во вторник, 21 августа, стало известно, что 31-летний игрок «Локомотива» Виталий Денисов будет играть за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Спортсмен отправится в Самару на сезон 2018/2019. В сезоне-2017/18 узбекский футболист провёл 9 матчей в составе красно-зелёных, сообщили в 
21 августа 2018, 10:38
Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Контракт с самарским футбольным клубом подписал румынский полузащитник Паул-Виорел Антон. Договор рассчитан на три года. Известно, что за свою новую команду он будет выступать под номером 28, а в ближайшее время его внесут в клубную заявку на сезон 2018/2019.
21 августа 2018, 04:47
109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, 
20 августа 2018, 07:30
«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

В воскресенье, 19 августа, «Крылья Советов» в матче четвертого тура российской премьер-лиги принимали на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». На игру пришли 31 652 человека. Единственный гол действующего чемпиона страны волжане пропустили на 37 минуте.
 
После подачи с угла поля Евгений 
19 августа 2018, 10:52
Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России по футболу U-20, которая проведет товарищеские матчи со сверстниками из сборной Хорватии. Игры запланированы в хорватском городе Чаковец.
 
- В расположении сборной Киселев будет со 2 по 8 
17 августа 2018, 01:12
Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой в Премьер-лиге по результатам трех туров. На трех матчах с участием волжан побывали 93 053 зрителя. Средняя посещаемость игры составила 31017 человек.

Рекорд посещаемости 1 тура удалось побить во время игры между 
15 августа 2018, 01:46
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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