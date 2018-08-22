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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную
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22 августа 2018, 02:35
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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином
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22 августа 2018, 02:26
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»
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21 августа 2018, 10:38
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Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»
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21 августа 2018, 04:47
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре
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19 августа 2018, 10:52
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Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России
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17 августа 2018, 01:12
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Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги
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15 августа 2018, 01:46
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37