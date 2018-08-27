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На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы
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27 августа 2018, 03:45
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5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу
В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы …
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27 августа 2018, 03:31
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На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов
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27 августа 2018, 03:23
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Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»
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26 августа 2018, 10:38
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Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно
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23 августа 2018, 05:14
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Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»
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23 августа 2018, 10:05
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Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в "Крылья Советов"
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22 августа 2018, 09:55
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37