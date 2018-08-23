Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»



В нем приняли участие … После игры с «Локомотивом» футболисты «Крыльев Советов» провели восстановительную тренировку, а затем один день отдыхали. В среду, 22 августа, команда начала подготовку к матчу с красноярским «Енисеем» на своей клубной базе. Занятие продолжалось 1,5 часа.В нем приняли участие