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Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу
24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По …
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23 августа 2018, 06:22
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В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы
В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, …
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23 августа 2018, 05:33
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В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств
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23 августа 2018, 04:57
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Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»
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23 августа 2018, 10:05
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Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в "Крылья Советов"
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22 августа 2018, 09:55
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«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»
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21 августа 2018, 10:38
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Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»
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21 августа 2018, 04:47
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37