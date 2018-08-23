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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По 

23 августа 2018, 06:22
В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, 
23 августа 2018, 05:33
В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» в Самаре появится школа искусств. Там смогут заниматься не менее 300 детей, рассказала руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Лилия Галузина. Для этого городские власти собираются выкупить здание в центре микрорайона.

Кстати, в нем уже 
23 августа 2018, 04:57
Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»

Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»

После игры с «Локомотивом» футболисты «Крыльев Советов» провели восстановительную тренировку, а затем один день отдыхали. В среду, 22 августа, команда начала подготовку к матчу с красноярским «Енисеем» на своей клубной базе. Занятие продолжалось 1,5 часа.

В нем приняли участие 
23 августа 2018, 10:05
Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в

Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в "Крылья Советов"

Центральный защитник Агустин Рохель продолжит свою карьеру в самарских «Крыльях Советов». По словам его агента Ариэля Красоски, его контракт с командой будет рассчитан на четыре года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Напомним, что 20-летний Рохель - воспитанник 
22 августа 2018, 09:55
«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»

«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»

Во вторник, 21 августа, стало известно, что 31-летний игрок «Локомотива» Виталий Денисов будет играть за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Спортсмен отправится в Самару на сезон 2018/2019. В сезоне-2017/18 узбекский футболист провёл 9 матчей в составе красно-зелёных, сообщили в 
21 августа 2018, 10:38
Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Контракт с самарским футбольным клубом подписал румынский полузащитник Паул-Виорел Антон. Договор рассчитан на три года. Известно, что за свою новую команду он будет выступать под номером 28, а в ближайшее время его внесут в клубную заявку на сезон 2018/2019.
21 августа 2018, 04:47
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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