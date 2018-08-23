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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудники самарского ОМОНа остаются начеку даже во время отдыха. На днях прапорщик Алексей С., находившийся во дворе своего дома, увидел, как из подъезда с криками о помощи выбегает сосед. На его руке и спине виднелись окровавленные следы от ножевых ударов. 

23 августа 2018, 10:59
Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного 
23 августа 2018, 10:50
Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в

Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в "Крылья Советов"

Центральный защитник Агустин Рохель продолжит свою карьеру в самарских «Крыльях Советов». По словам его агента Ариэля Красоски, его контракт с командой будет рассчитан на четыре года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Напомним, что 20-летний Рохель - воспитанник 
22 августа 2018, 09:55
«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»

«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»

Во вторник, 21 августа, стало известно, что 31-летний игрок «Локомотива» Виталий Денисов будет играть за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Спортсмен отправится в Самару на сезон 2018/2019. В сезоне-2017/18 узбекский футболист провёл 9 матчей в составе красно-зелёных, сообщили в 
21 августа 2018, 10:38
Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Контракт с самарским футбольным клубом подписал румынский полузащитник Паул-Виорел Антон. Договор рассчитан на три года. Известно, что за свою новую команду он будет выступать под номером 28, а в ближайшее время его внесут в клубную заявку на сезон 2018/2019.
21 августа 2018, 04:47
109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, 
20 августа 2018, 07:30
«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

В воскресенье, 19 августа, «Крылья Советов» в матче четвертого тура российской премьер-лиги принимали на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». На игру пришли 31 652 человека. Единственный гол действующего чемпиона страны волжане пропустили на 37 минуте.
 
После подачи с угла поля Евгений 
19 августа 2018, 10:52
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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