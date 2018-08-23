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В Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в битве под Курском
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23 августа 2018, 11:25
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Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась
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23 августа 2018, 11:19
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Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом
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23 августа 2018, 10:59
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Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»
В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного …
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23 августа 2018, 10:50
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Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в "Крылья Советов"
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22 августа 2018, 09:55
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«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»
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21 августа 2018, 10:38
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Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»
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21 августа 2018, 04:47
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре
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19 августа 2018, 10:52
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37