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Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе
Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтянников не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость …
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29 августа 2018, 10:50
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В блогах: кому нужны поджоги леса в Тольятти?
Блогер Малявин Максим пожаловался, что в Тольятти неизвестные злоумышленники постепенно, день за днем уничтожают городской лес. "Они поджигают специально заготовленные закладки из покрышек и сухостоя. Итог - 20 августа сгорело 7 тысяч квадратных метров сухой лесной подстилки. А затем, …
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29 августа 2018, 10:00
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В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую
ГИБДД Тольятти отказалась отменять резонансный штраф, наложенный на местного водителя за то, что он пропустил карету скорой помощи. Об этом сообщает паблик "Мэш" соцсети "ВКонтакте". Автомобилист получил от ГАИ письмо, из которого узнал, что оштрафован справедливо и пересекать стоп-линию …
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29 августа 2018, 09:57
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
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4 июля 2018, 11:16
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Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре
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3 июля 2018, 09:33
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В топ-3 лучших фан-зон ЧМ-2018 попала площадь Куйбышева в Самаре
Самара оказалась в топе лучших фан-зон ЧМ-2018. Рейтинг по итогам опроса туристов в соцсетях составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. По результатам исследования лучшей признана фан-зона в Москве, расположенная на Воробьевых горах у МГУ. На втором месте - Конюшенная …
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26 июня 2018, 04:12
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ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева
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14 июня 2018, 06:04