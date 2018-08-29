В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой Горожане пожаловались на разрушение дома № 124 по улице Садовой в историческом центре областной столицы. По словам очевидцев, фасад здания «ползет» дальше, но проблема никак не решается. … «Фасад сейчас обрушился, свидетелей много, в том числе наряд полиции. Это ещё не всё,