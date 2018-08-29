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Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
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29 августа 2018, 12:48
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321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области
На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения …
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29 августа 2018, 12:21
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Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян
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29 августа 2018, 11:52
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В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки
Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо …
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29 августа 2018, 11:21
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В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой
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29 августа 2018, 09:39
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Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку
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28 августа 2018, 05:44
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В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа
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27 августа 2018, 04:30
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В Самарской области прорвало трубу с нефтью
В Пестравском районе нашей области нашли порыв нефтепровода.Чтобы ликвидировать аварию, нефтедобывающая компания использовала минеральный грунт и плодородный слой почвы.
- Плодородный слой был нарушен на общей площади около 3957 кв.м, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.
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27 августа 2018, 02:53
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37