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Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре
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8 августа 2018, 08:08
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Программа «Новости Самара»: основные темы сегодняшнего вечера
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8 августа 2018, 06:33
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В блогах: Самару затопило...
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8 августа 2018, 05:18
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В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса
Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь …
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8 августа 2018, 05:02
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Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре
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6 августа 2018, 04:06
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В Кинельском районе и Тольятти временно перекроют несколько трасс
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1 августа 2018, 05:38
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В Самаре перекрыли улицу Нагорную
До полуночи воскресенья, 19 августа, в областной столице перекрыли улицу Нагорную на участке от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Там будет проводиться ремонт теплосетей, сообщили в городской администрации. Когда этот участок снова откроют для движения, то планируется перекрыть улицу Матросова …
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1 августа 2018, 09:55
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Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре
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16 июля 2018, 03:30