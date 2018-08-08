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Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Полицейские ищут в Самаре неизвестного водителя, в ДТП с которым пострадал велосипедист. Это случилось 6 августа в 15:30.

Неустановленный водитель остановился на запрещающий сигнал светофора напротив дома № 86 А на улице Ново-Вокзальной. Когда пассажир легковушки открыл переднюю дверь, 
8 августа 2018, 08:08
Программа «Новости Самара»: основные темы сегодняшнего вечера

Программа «Новости Самара»: основные темы сегодняшнего вечера

Программа «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ» в 18:45. Среда оказалась очень насыщенной на события. О самом главном вам расскажут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. Основные темы:

- Новый вид страхования от онкологии. Есть ли смысл в лечении 
8 августа 2018, 06:33
В блогах: Самару затопило...

В блогах: Самару затопило...

Сегодня Самару затопило. Сильный дождь накрыл город в обеденное время. Многие улицы превратились в настоящие горные речки. Горожане штурмовали пешеходные переходы по щиколотку в воде. Все, естественно, намокли. Жесть. Вода оказалась и в подвалах многих домов.

"Это не Венеция. 
8 августа 2018, 05:18
В блогах: прощай еще один завод - на

В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса

Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь 
8 августа 2018, 05:02
Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре

Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре

В ночь на вторник, 7 августа, в областной столице откроют для движения транспорта улицу Энтузиастов. Напомним, что участок протяженностью 30 метров от проспекта Карла Маркса перекрыли еще с 17 июля, а затем планировали открыть 1 августа. Но перекрытие пришлось продолжить, 
6 августа 2018, 04:06
В Кинельском районе и Тольятти временно перекроют несколько трасс

В Кинельском районе и Тольятти временно перекроют несколько трасс

На несколько дней в Самарской области перекроют несколько трасс, там будут проходить соревнования по велоспорту. С 10:00 по 16:00 с 6 по 10 августа в Кинельском районе ограничение движения коснется трасс «Усть - Кинельский - Новый Сарбай» - Бузаевка - 
1 августа 2018, 05:38
В Самаре перекрыли улицу Нагорную

В Самаре перекрыли улицу Нагорную

До полуночи воскресенья, 19 августа, в областной столице перекрыли улицу Нагорную на участке от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Там будет проводиться ремонт теплосетей, сообщили в городской администрации. Когда этот участок снова откроют для движения, то планируется перекрыть улицу Матросова 
1 августа 2018, 09:55
Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре

Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре

Во вторник, 17 июля, в областной столице перекроют часть дорог. Это связано с проведением Крестного хода, который будет посвящен памяти последнего русского императора Николая II и его семьи. Ограничения коснутся следующих улиц:
 
- улица Ерошевского от Мичурина до Маломосковской;
 
- Маломосковская 
16 июля 2018, 03:30
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