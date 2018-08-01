Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти … С пятницы, 13 июля, в Тольятти будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от Ларина до бульвара 50 лет Октября. Рабочие будут устранять на пересечении улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября подтопление, сообщили в мэрии Тольятти. Работы