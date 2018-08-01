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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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До полуночи воскресенья, 19 августа, в областной столице перекрыли улицу Нагорную на участке от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Там будет проводиться ремонт теплосетей, сообщили в городской администрации. Когда этот участок снова откроют для движения, то планируется перекрыть улицу Матросова 
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- улица Ерошевского от Мичурина до Маломосковской;
 
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В Самаре на площади Куйбышева пройдет чемпионат Самары по велоспорту

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20 мая 2016, 03:15
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