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В Самаре перекрыли улицу Нагорную
До полуночи воскресенья, 19 августа, в областной столице перекрыли улицу Нагорную на участке от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Там будет проводиться ремонт теплосетей, сообщили в городской администрации. Когда этот участок снова откроют для движения, то планируется перекрыть улицу Матросова …
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1 августа 2018, 09:55
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Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре
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16 июля 2018, 03:30
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Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти
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13 июля 2018, 08:42
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Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре
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12 июля 2018, 12:28
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20 мая 2016, 03:15