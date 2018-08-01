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В Самаре закроют музей «Самара Космическая»
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1 августа 2018, 10:18
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Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре
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1 августа 2018, 10:00
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В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе
В Самаре изменился график ремонта Краноглинского шоссе. На сегодняшний день подрядчику осталось уложить около 3 километров асфальта.
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31 июля 2018, 02:44
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Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%
В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую …
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30 июля 2018, 03:29
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Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре
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16 июля 2018, 03:30
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Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти
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13 июля 2018, 08:42
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Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре
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12 июля 2018, 12:28
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17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта
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15 апреля 2017, 04:10