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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

С пятницы, 3 августа в областной столице будет закрыт музей «Самара Космическая» на проспекте Ленина. До 16 августа, то есть почти две недели, там будет проходить ремонт. Представители группы музея в соцсетях не стали сообщать, какие именно работы запланированы.
1 августа 2018, 10:18
Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Благоустройство Ботанического сада в Самаре вышло на финишную прямую. Ремонт там начался еще в 2016 году. За это время специалисты выполнили целый комплекс работ: восстановили забор вдоль фасадной части сада, укрепили насыпь около озера, отремонтировали главный вход на пересечении Московского 

1 августа 2018, 10:00
В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе

В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе

В Самаре изменился график ремонта Краноглинского шоссе. На сегодняшний день подрядчику осталось уложить около 3 километров асфальта. 

«Во время укладки верхнего слоя мы ограничиваем движение по двум полосам автодороги, еще две полосы остаются открытыми для проезда автомобилей, - рассказал руководитель 
31 июля 2018, 02:44
Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую 

30 июля 2018, 03:29
Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре

Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре

Во вторник, 17 июля, в областной столице перекроют часть дорог. Это связано с проведением Крестного хода, который будет посвящен памяти последнего русского императора Николая II и его семьи. Ограничения коснутся следующих улиц:
 
- улица Ерошевского от Мичурина до Маломосковской;
 
- Маломосковская 
16 июля 2018, 03:30
Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

С пятницы, 13 июля, в Тольятти будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от  Ларина до бульвара 50 лет Октября. Рабочие будут устранять на пересечении улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября подтопление, сообщили в мэрии Тольятти. Работы 
13 июля 2018, 08:42
Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре

Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре

На двух улицах в Самаре из-за строительства газопровода будет ограничено движение транспорта. С 00:00 17 июля до 24:00 1 августа будет перекрыта улица Энтузиастов на участке протяженностью 30 метров от проспекта Карла Маркса. С 00:00 30 июля до 24:00 7 
12 июля 2018, 12:28
17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта

17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта

В понедельник, 17 апреля, в Самаре с 17:00 до 20:00 ограничат движение автотранспорта на въезде к зданию драмтеатра имени Горького со стороны Шостаковича, сообщает мэрия Самары. Ограничение введут в связи с церемонией открытия XXII международного фестиваля «Кино – детям»
 

15 апреля 2017, 04:10
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