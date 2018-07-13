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Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре
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12 июля 2018, 12:28
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Без света оставили детский парк и Драматический театр в Сызрани
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12 июля 2018, 10:14
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В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным
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5 июля 2018, 01:41
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Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре
Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории. Подрядчик возьмет …
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2 июля 2018, 12:47
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Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре
В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.
До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на …
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27 июня 2018, 03:48
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17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта
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15 апреля 2017, 04:10
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В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре
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20 мая 2016, 09:25
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В Самаре изменена схема движения троллейбусов №4, 15 и 19
На сайте Транспортного операторы Самары появилась информация об изменении схемы движения троллейбусов, которые следуют по маршрутам №4, 15 и 19. Коррективы временные. Они связаны с перекрытием участка пр. Масленникова, где ремонтируют водовод.
По данным компании «Самарские коммунальные системы», сегодня, 31 октября, …
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31 октября 2014, 02:53