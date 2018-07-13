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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 12 июля 2018г  
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Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.

До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на 

27 июня 2018, 03:48
17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта

17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта

В понедельник, 17 апреля, в Самаре с 17:00 до 20:00 ограничат движение автотранспорта на въезде к зданию драмтеатра имени Горького со стороны Шостаковича, сообщает мэрия Самары. Ограничение введут в связи с церемонией открытия XXII международного фестиваля «Кино – детям»
 

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В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре

В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре

Блогер dm_vlasenko показал, как выглядит дорога во дворе дома номер 67 по улице Димитрова. Он опубликовал фотографию. По словам автора поста, после перекрытия Ташкентской (подробнее об этом читайте здесь), у жителей многих домов 14-го микрорайона остался только один 
20 мая 2016, 09:25
В Самаре изменена схема движения троллейбусов №4, 15 и 19

В Самаре изменена схема движения троллейбусов №4, 15 и 19

На сайте Транспортного операторы Самары появилась информация об изменении схемы движения троллейбусов, которые следуют по маршрутам №4, 15 и 19. Коррективы временные. Они связаны с перекрытием участка пр. Масленникова, где ремонтируют водовод.

По данным компании «Самарские коммунальные системы», сегодня, 31 октября, 

31 октября 2014, 02:53
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